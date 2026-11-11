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Старые, советские ковры собирают в Харькове: как это поможет животным

Общество 14:38   11.11.2026
Виктория Яковенко
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Старые, советские ковры собирают в Харькове: как это поможет животным Фото: КП «Центр обращения с животными»

В КП «Центр обращения с животными» стартовал ежегодный традиционный сбор ковров и теплых вещей для бездомных четырехлапых.

«Ковров и вещей для утепления нужно очень много, ведь будки утепляются ежедневно заново. Лучшая помощь приюта — это приютить животное у себя дома и подарить ему новую жизнь в роли домашнего любимца, но не у всех есть такая возможность. А вот подарить дольку своего тепла может каждый: привезите в приют по адресу пр-т Аэрокосмический (бывший пр-т Гагарина), 358 ненужные ковры и вещи для утепления будок и вольеров”, — говорится в сообщении.

В приюте отмечают: приносить можно старые, советские ковры; пледы и одеяла; куртки без наполнителя внутри; свитера; паласы; полотенца; постельное белье (хлопок, бязь и сатин).

Однако не нужно приносить подушки, одеяла с каким-либо наполнителем (пуховые, синтепоновые, кокосовые, гречишные и т.п.), матрасы.

«Собаки, играя, могут разорвать такое «утепление» на куски, после чего наполнитель разлетается по всему вольеру и уже не греет животных», — пояснили в приюте.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 11 ноября 2026 в 14:38;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Центр обращения с животными» стартовал ежегодный традиционный сбор ковров и теплых вещей для бездомных четырехлапых.".