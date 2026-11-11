Пункты обогрева готовы развернуть возле многоэтажек в Харькове и области

В Харькове и области к работе в зимний период готовы около 1980 «Пунктов несокрушимости», рассказал на брифинге начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив».

По словам главы ОВА, все объекты прошли необходимую проверку.

«Там есть отопление, есть электроэнергия, есть возможность зарядить мобильные телефоны, пауэрбанки небольшие и прочее. Получить первую медицинскую помощь, обратиться за другой поддержкой. Есть вот такие стационарные. Кроме того, мы готовы развернуть мобильные пункты обогрева возле многоэтажек, возле жилых кварталов, чтобы максимально приблизить услугу к нашим людям», — сообщил Синегубов.

Также он рассказал, что количество получателей помощи в рамках «Зимней поддержки» от Минсоцполитики в этом году существенно выросло: если раньше на выплаты рассчитывали 70–80 тысяч домохозяйств, то теперь это около 250 тысяч семей на территории Харькова и области.

«Мы только формируем списки, выполняем техническую работу. В прошлые годы мы отработали полностью. Минсоцполитики объявляло, что период действия этой программы до апреля-месяца. Сейчас формируются списки, люди продолжают подавать заявки разными способами. Главное, чтобы у Минсоцполитики была финансовая возможность удовлетворить все эти заявки в соответствии с постановлениями», — отметил начальник ХОВА.

Что касается обеспечения жителей дровами и другим топливом, в области действует комбинированная система помощи: значительную часть (около 30–40 тысяч домохозяйств) ежегодно закрывают международные партнеры, остальное — государственный и местные бюджеты.

«Правильно, что сами громады, прифронтовые в том числе, отрабатывают со своими людьми и сами знают, кому крайне необходима та или иная помощь. Если мы будем понимать через громаду, что она не сможет обеспечить либо топливной древесиной, либо другими способами, либо другими видами помощи то или иное домохозяйство, ту или иную семью, то, конечно, мы будем помогать», — подытожил Синегубов.