Напругу розхитало в Харкові – підсумки 10 листопада
У Харкові нестабільну напругу в електромережі не витримують уже навіть поїзди в метро. Розпочалися пожежі через короткі замикання. «Об’єктив» нагадує головні новини 10 листопада.
Поїзд метро їхав з відчиненими дверима
Стрибки напруги в Харкові не витримують навіть поїзди метрополітену. Надзвичайна подія сталася на Салтівській лінії – між «Барабашово» та «Київською» – 9 листопада. Поїзд їхав на повній швидкості з відчиненими дверима. Пасажирів у цей час було небагато, тож обійшлося без постраждалих. У коментарі «Об’єктиву» речник КП «Харківський метрополітен» Олексій Бітнер пояснив: «Внаслідок раптової просадки напруги стався непередбачуваний збій в роботі системи блокування дверей». Вони не закрилися в одному з вагонів. Поїзд зняли з лінії для огляду та ремонту.
Аварійні відключення, стрибки та поради енергетиків
Перепади в електромережі в Харкові були особливо значними напередодні ввечері. Зранку 10 листопада розпочалися аварійні відключення. Заступник Міністра енергетики України Артем Некрасов відзначив: причиною є пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі. У Харківобленерго пояснили: стабільний розподіл потужності між регіонами зараз порушений. Падінню напруги сприяють і самі споживачі. Коли в окремому мікрорайоні включають світло, там стається пікове навантаження, адже одночасно вмикаються тисячі приладів – від холодильників до бойлерів. Через стрибок споживання напруга на лінії різко просідає. Щоб убезпечити техніку, енергетики радять встановити реле типу «ZUBR», використовувати стабілізатори та не вмикати енергоємні прилади одночасно. Особливо – в перші 15 – 20 хвилин після відновлення електропостачання.
Через коротке замикання сталася пожежа в передмісті Харкова
Зранку 10 листопада загорівся приватний будинок у Черкаській Лозовій. У задимленому приміщенні рятувальники виявили десятирічного хлопчика, який міцно спав. Дитину вчасно винесли на свіже повітря. Вона не постраждала, повідомили в ДСНС. Рятувальники закликали не перевантажувати електромережу та не залишати без нагляду увімкнені електроприлади.
Автівка вилетіла на пішохідний перехід у Харкові
Постраждали двоє пішоходів і водійка. ДТП сталася ввечері 9 листопада на перехресті вулиць Біблика та Северина Потоцького, повідомили в ГУ Нацполіції. За попередньою версією, водійка Škoda не пропустила Dacia Logan. Після зіткнення Škoda відкинуло на перехід.
Журавлівський бір відновлюють
Харківзеленбуд повідомив, що серед молодих сосен висадили ще 60 саджанців дубу. Роботи обіцяють продовжувати навесні.
Гелловін у тварин
Харківський екопарк показав частування гарбузами, яке влаштували для підопічних. На корм пішли колишні декорації Фестивалю гарбузів, який проводили в парку одночасно з Балом хризантем.
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