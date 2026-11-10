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Якщо вам цікава новина: «Напругу розхитало в Харкові – підсумки 10 листопада», то перегляньте більше у розділі Оригінально на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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• Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 23:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові нестабільну напругу в електромережі не витримують уже навіть поїзди в метро. Розпочалися пожежі через короткі замикання. «Об’єктив» нагадує головні новини 10 листопада.".