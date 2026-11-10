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Що цуплять злодії найчастіше і чому крадіжок у Харкові й області поменшало

Події 21:34   10.11.2026
Оксана Якушко
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Що цуплять злодії найчастіше і чому крадіжок у Харкові й області поменшало

Протягом 10 місяців 2026 року правоохоронці отримали 8413 повідомлень про крадіжки, але до ЄРДР внесли відомості про вчинення лише 2063 крадіжок.

Про це МГ «Об’єктив» повідомили в Нацполіції Харківської області.

Згідно зі статистикою, більше крадіжок вчиняють у Харкові, ніж у населених пунктах області.

Аналітики ЄРДР встановили, що протягом 10 місяців 2026 року, найчастіше крали гроші, ювелірні вироби, мобільні телефони, різного роду електронні інструменти та побутові речі.

Якщо порівняти рівень крадіжок із попередніми роками, то під час повномасштабного вторгнення цих злочинів, як не дивно, поменшало.

Наприклад, протягом 10 місяців довоєнного 2021 року до ЄРДР внесли 13950 крадіжок (надійшло 19811 повідомлень), у 2022 році – 6799 (надійшло 10732 повідомлень), у 2023 році – 8116 (надійшло 21581 повідомлень), у 2024 році – 6494 (надійшло 18523 повідомлень), у 2025 році – 3236 (надійшло 12393 повідомлень).

Показники щодо крадіжок, внесених в ЄРДР у 2024 році та 2025 році порівняно з 2021 роком, знизилися через те, що почав діяти 09.08.2024 Закон України № 3886-IX «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів». Цей нормативно-правовий акт підняв межу настання кримінальної відповідальності за викрадення майна з 302,80 грн. до 3028 грн., декриміналізувавши значний масив діянь.

Отже з серпня 2024 року до ЄРДР вносять відомості про крадіжки, де сума спричиненої матеріальної шкоди потерпілій стороні більша або рівна 3028 грн.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Листопада 2026 в 21:34;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом 10 місяців 2026 року правоохоронці отримали 8413 повідомлень про крадіжки, але до ЄРДР внесли відомості про вчинення лише 2063 крадіжок.".