Что воруют чаще и почему краж в Харькове и области в 2026 году стало меньше

В течение 10 месяцев 2026 года правоохранители получили 8413 сообщений о кражах, но в ЕРДР внесли сведения о совершении всего 2063 краж.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Согласно статистике, больше краж совершают в Харькове, чем в населенных пунктах области.

Аналитики ЕРДР установили, что в течение 10 месяцев 2026 года чаще всего воровали деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, разного рода электронные инструменты и бытовые вещи.

Если сравнить уровень краж с предыдущими годами, то во время полномасштабного вторжения этих преступлений, как ни странно, стало меньше.

Например, в течение 10 месяцев довоенного 2021 года в ЕРДР внесли 13950 краж (поступило 19811 сообщений), в 2022 году – 6799 (поступило 10732 сообщений), в 2023 году – 8116 (поступило 21581 сообщений), в 2024 году – 6494 (поступило 18523 сообщений), в 2025 году – 3236 (поступило 12393 сообщений).

Показатели по кражам, внесенным в ЕРДР в 2024 году и 2025 году по сравнению с 2021 годом, снизились из-за того, что 09.08.2024 начал действовать Закон Украины № 3886-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно усиления ответственности за мелкое хищение чужого имущества и урегулирования некоторых других вопросов деятельности правоохранительных органов». Этот нормативно-правовой акт поднял порог уголовной ответственности за хищение имущества с 302,80 грн до 3028 грн, декриминализировав значительный массив деяний.

Таким образом, с августа 2024 года в ЕРДР вносят сведения о кражах, где сумма причиненного материального ущерба потерпевшей стороне больше или равна 3028 грн.