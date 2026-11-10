Live
  • Вт 10.11.2026
  • Харьков  +3°С
  • USD 45.41
  • EUR 50.82

Что воруют чаще и почему краж в Харькове и области в 2026 году стало меньше

Происшествия 21:34   10.11.2026
Оксана Якушко
Подпишитесь на нас в Google
Что воруют чаще и почему краж в Харькове и области в 2026 году стало меньше Изображение создано ИИ

В течение 10 месяцев 2026 года правоохранители получили 8413 сообщений о кражах, но в ЕРДР внесли сведения о совершении всего 2063 краж.

Об этом МГ «Объектив» сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Согласно статистике, больше краж совершают в Харькове, чем в населенных пунктах области.

Аналитики ЕРДР установили, что в течение 10 месяцев 2026 года чаще всего воровали деньги, ювелирные изделия, мобильные телефоны, разного рода электронные инструменты и бытовые вещи.

Если сравнить уровень краж с предыдущими годами, то во время полномасштабного вторжения этих преступлений, как ни странно, стало меньше.

Например, в течение 10 месяцев довоенного 2021 года в ЕРДР внесли 13950 краж (поступило 19811 сообщений), в 2022 году – 6799 (поступило 10732 сообщений), в 2023 году – 8116 (поступило 21581 сообщений), в 2024 году – 6494 (поступило 18523 сообщений), в 2025 году – 3236 (поступило 12393 сообщений).

Показатели по кражам, внесенным в ЕРДР в 2024 году и 2025 году по сравнению с 2021 годом, снизились из-за того, что 09.08.2024 начал действовать Закон Украины № 3886-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно усиления ответственности за мелкое хищение чужого имущества и урегулирования некоторых других вопросов деятельности правоохранительных органов». Этот нормативно-правовой акт поднял порог уголовной ответственности за хищение имущества с 302,80 грн до 3028 грн, декриминализировав значительный массив деяний.

Таким образом, с августа 2024 года в ЕРДР вносят сведения о кражах, где сумма причиненного материального ущерба потерпевшей стороне больше или равна 3028 грн.

Читайте также: Нардеп-мажоритарщик от Харькова Куницкий вернулся спустя 2 года после бегства

Автор: Оксана Якушко

Популярно

Нардеп-мажоритарщик от Харькова Куницкий вернулся спустя 2 года после бегства
Нардеп-мажоритарщик от Харькова Куницкий вернулся спустя 2 года после бегства
10.11.2026, 18:39
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
Почему «скачет» напряжение в электросети – поясняет облэнерго
09.11.2026, 18:39
Все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены — Синегубов про тепло и свет на Харьковщине
Все ТЭЦ и ТЭС абсолютно повреждены — Синегубов про тепло и свет на Харьковщине
10.11.2026, 17:13
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде 11 ноября
Жителей Харькова и области предупредили об опасной погоде 11 ноября
10.11.2026, 13:35
ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
ЧП в метро Харькова: поезд ехал на полной скорости с открытой дверью (видео)
09.11.2026, 21:37
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
Новости Харькова 10 ноября 2026 года – главное за день
10.11.2026, 22:12

Новости по теме:

09.11.2026
На Харьковщине стало больше ДТП: причины аварий, опасные дни (фото)
04.11.2026
Выбил калитку и забрался в дом: квартирного вора поймали прямо во время кражи
30.10.2026
В краже 2 млн гривен с банковского счета подозревают ранее судимого
27.10.2026
Не могла выбраться из дома после удара: как спасали женщину под Харьковом 📹
23.10.2026
Украл на пляже телефон и смартчасы: 34-летнему отдыхающему грозит 8 лет тюрьмы


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что воруют чаще и почему краж в Харькове и области в 2026 году стало меньше», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 ноября 2026 в 21:34;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение 10 месяцев 2026 года правоохранители получили 8413 сообщений о кражах, но в ЕРДР внесли сведения о совершении всего 2063 краж.".