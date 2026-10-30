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В краже 2 млн гривен с банковского счета подозревают ранее судимого

Происшествия 21:36   30.10.2026
Татьяна Литвина
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В краже 2 млн гривен с банковского счета подозревают ранее судимого

Полицейские Харьковщины подозревают 27-летнего уроженца Волыни в краже с банковского счета потерпевшей более 2 млн гривен. Деньги он выводил 19-ю переводами. Подозреваемый — уже ранее судимый. Теперь он может сесть во второй раз, но уже на 15 лет, сообщили в облуправлении полиции. 

В полиции говорят, что мужчине удалось вмешаться в работу информационных (автоматизированных) систем и получить доступ к банковскому аккаунту потерпевшей. Затем он провел 19 денежных переводов на общую сумму более 2 миллионов гривен.

Дело расследуют в Купянском РПП ГУНП в Харьковской области. Следователи сообщили кибервору о подозрении в краже (ч. 5 ст. 185) и несанкционированном вмешательстве в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей (ч. 5 ст. 361) УК Украины.

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Напомним, правоохранители ликвидировали в Харькове сеть из семи мошеннических колл-центров. С помощью фишинговых ссылок и специальных схем аферисты получали доступ к банковским счетам и средствам пострадавших.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 30 октября 2026 в 21:36;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские Харьковщины подозревают 27-летнего уроженца Волыни в краже с банковского счета потерпевшей более 2 млн гривен.".