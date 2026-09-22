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Украла смартфон и деньги с банковского счета: задержали подозреваемую

Происшествия 17:29   22.09.2026
Оксана Якушко
Украла смартфон и деньги с банковского счета: задержали подозреваемую

45-летняя жительница города Изюм украла смартфон, а затем 35 тысяч гривен с банковского счета знакомой, сообщает Нацполиция.

В сентябре 45-летняя женщина пришла к знакомой в гости, а когда владелица отвлеклась, похитила ее мобильный телефон.

На следующий день злоумышленница, имея смартфон и зная пароль для входа, авторизовалась в банковском приложении потерпевшей и получила полный доступ к ее счету. Женщина тремя транзакциями перевела средства на собственный банковский счет, в общей сложности сумма составила 35 тысяч гривен.

Следователи Изюмщины сообщили женщине о подозрении в краже. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 22 сентября 2026 в 17:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "45-летняя жительница города Изюм украла смартфон, а затем 35 тысяч гривен с банковского счета знакомой, сообщает Нацполиция.".