Украла смартфон и деньги с банковского счета: задержали подозреваемую
45-летняя жительница города Изюм украла смартфон, а затем 35 тысяч гривен с банковского счета знакомой, сообщает Нацполиция.
В сентябре 45-летняя женщина пришла к знакомой в гости, а когда владелица отвлеклась, похитила ее мобильный телефон.
На следующий день злоумышленница, имея смартфон и зная пароль для входа, авторизовалась в банковском приложении потерпевшей и получила полный доступ к ее счету. Женщина тремя транзакциями перевела средства на собственный банковский счет, в общей сложности сумма составила 35 тысяч гривен.
Следователи Изюмщины сообщили женщине о подозрении в краже. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.
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