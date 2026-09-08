Мост перекроют для транспорта 9 сентября в одном из городов Харьковщины

На три дня с 10:00 9 сентября полностью перекроют мост через реку Балаклейка для всех видов транспорта в Балаклее, сообщает Нацполиция.

Полиция Харьковщины предупреждает граждан о временном перекрытии моста в городе Балаклея через реку Балаклейка и призывают заблаговременно планировать маршруты с учетом дорожных ограничений.

«Временные ограничения связаны с ремонтными работами. Примерный срок их выполнения составляет три дня. Поэтому на период перекрытия водителям рекомендуют пользоваться маршрутом объезда, указанным на схеме:

🟢 зеленая линия – рекомендованный маршрут объезда;

🔴 красная линия – участок полного перекрытия движения», — рассказали в полиции.

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