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Мост перекроют для транспорта 9 сентября в одном из городов Харьковщины

Общество 22:02   08.09.2026
Оксана Якушко
Мост перекроют для транспорта 9 сентября в одном из городов Харьковщины Фото: ХГС

На три дня с 10:00 9 сентября полностью перекроют мост через реку Балаклейка для всех видов транспорта в Балаклее, сообщает Нацполиция.

Полиция Харьковщины предупреждает граждан о временном перекрытии моста в городе Балаклея через реку Балаклейка и призывают заблаговременно планировать маршруты с учетом дорожных ограничений.

«Временные ограничения связаны с ремонтными работами. Примерный срок их выполнения составляет три дня. Поэтому на период перекрытия водителям рекомендуют пользоваться маршрутом объезда, указанным на схеме:
🟢 зеленая линия – рекомендованный маршрут объезда;
🔴 красная линия – участок полного перекрытия движения», — рассказали в полиции.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 8 сентября 2026 в 22:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На три дня с 10:00 9 сентября полностью перекроют мост через реку Балаклейка для всех видов транспорта в Балаклее, сообщает Нацполиция.".