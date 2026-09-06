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Травмированную собаку спасли полицейские Харьковщины

Общество 18:53   06.09.2026
Оксана Якушко
Травмированную собаку спасли полицейские Харьковщины

Полицейские нашли на дороге в Харьковской области травмированную собаку, сообщает Нацполиция.

Во время дежурства экипаж медиков полка полиции особого назначения заметил на дороге травмированную собаку. Правоохранители не бросили раненое животное на произвол судьбы.

Они осторожно отвезли четвероногого в ветеринарную клинику, где животному оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время пес находится под наблюдением ветеринаров.

Как писала ранее МГ «Объектив», двоих чаек-мартинов обнаружили спасатели во время ликвидации последствий российских обстрелов и разбора завалов в Шевченковском районе Харькова.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 6 сентября 2026 в 18:53;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полицейские нашли на дороге в Харьковской области травмированную собаку, сообщает Нацполиция.".