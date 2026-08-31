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Полиция разыскивает 42-летнего Евгения Цихановского, пропавшего 24 августа

Происшествия 17:40   31.08.2026
Оксана Якушко
Полиция разыскивает 42-летнего Евгения Цихановского, пропавшего 24 августа

24 августа мужчина поехал на автомобиле в больницу в город Сумы, после чего перестал выходить на связь, сообщает Нацполиция.

Сотрудники Чугуевского райуправления полиции устанавливают местонахождение 42-летнего Евгения Цихановского.

Приметы: с виду 42 года, рост около 165 см, темные волосы, карие глаза.
Имеет татуировку в виде Государственного Герба Украины с колосьями.

Где он сейчас, неизвестно.

«Если вы узнали мужчину на изображении или владеете какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просим срочно сообщить по номеру 102, +380-97-811-80-57 – заместитель начальника СКП Чугуевского РУП Олег Коханевич, или другим удобным способом», — обратились к гражданам полицейских.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 31 августа 2026 в 17:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24 августа мужчина поехал на автомобиле в больницу в город Сумы, после чего перестал выходить на связь, сообщает Нацполиция.".