Полиция разыскивает 42-летнего Евгения Цихановского, пропавшего 24 августа

24 августа мужчина поехал на автомобиле в больницу в город Сумы, после чего перестал выходить на связь, сообщает Нацполиция.

Сотрудники Чугуевского райуправления полиции устанавливают местонахождение 42-летнего Евгения Цихановского.

Приметы: с виду 42 года, рост около 165 см, темные волосы, карие глаза.

Имеет татуировку в виде Государственного Герба Украины с колосьями.

Где он сейчас, неизвестно.

«Если вы узнали мужчину на изображении или владеете какой-либо информацией о его возможном местонахождении, просим срочно сообщить по номеру 102, +380-97-811-80-57 – заместитель начальника СКП Чугуевского РУП Олег Коханевич, или другим удобным способом», — обратились к гражданам полицейских.