Сегодня 29 августа 2026: какой день в истории

29 августа – День памяти погибших защитников Украины и День авиации Украины. В этот день в 2014-м произошла Иловайская трагедия. В 1991-м закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане, где в тот же день в 1949-м провели первое в СССР успешное испытание атомной бомбы. В 1944-м началось Словацкое национальное восстание против нацистов. В 1869-м родился будущий главнокомандующий Украинской галицкой армии Мирон Тарнавский. В этот день в разные годы появились на свет электрические трансформаторы и мотоциклы. В 1167-м король Иерусалима Амори I женился на Марии Комниной.

Праздники и памятные даты 29 августа

29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Последняя суббота августа – это День авиации Украины и День дальнобойщика.

В мире – Международный день действий против ядерных испытаний.

Ночь с 29 на 30 августа – это Международная ночь летучих мышей, ее традиционно проводят в последние летние выходные.

Также сегодня: День рожденья мотоцикла.

29 августа в истории

29 августа 1167 года король Иерусалима Амори I женился на Марии Комниной, родственнице византийского императора Мануила I Комнина. Мария стала второй женой Амори и была королевой Иерусалима с 1167 по 1174 год.

Брак между внучатой ​​племянницей византийского императора и королем Иерусалима укрепил союз между этими христианскими государствами Ближнего Востока. Историки считают, что при жизни мужа королева не оказывала особого влияния на политическую жизнь государства. Через три года после его смерти вдова снова вышла замуж – за Балиана Ибелина.

Из двух дочерей, которых родила Мария королю Амори, выжила только одна – Изабелла. Наследником короны Иерусалима стал сын Амори I от первого брака – Балдуин IV. Он был болен проказой, поэтому не мог рассчитывать, что у него будут дети. Остро встал вопрос престолонаследия. А потенциальными наследницами считали его сестер – Сибиллу (от первого брака Амори I) и Изабеллу – дочь Марии Комниной. Королева-вдова пыталась продвигать свою дочь. Однако наследником стал малолетний сын Сибиллы – Балдуин V. Когда же этот мальчик умер, власть в стране перешла к самой Сибилле и ее мужу Ги де Лузиньяну.

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Впрочем, Мария Комнина не прекращала попыток получить престол для своей дочери и ее наследников. Возможность возникла, когда королева Сибилла и ее дочери скончались от эпидемии в середине 1190 года. Ги де Лузиньян пытался удержать корону, однако Мария Комнина приложила большие усилия, чтобы короновать Изабеллу. Для этого ей пришлось заставить дочь развестись с мужем, чтобы выдать ее замуж за более сильного «кандидата в короли» — одного из главных участников Третьего крестового похода Конрада Монферратского. После смерти Конрада Изабелла еще дважды выходила замуж. А после ее смерти корону Иерусалима унаследовала ее старшая дочь Мария Монферратская – внучка Марии Комниной.

29 августа 1831 года стало «днем рождения» электрического трансформатора. Подробнее.

29 августа 1869 года на Львовщине родился будущий главнокомандующий Украинской галицкой армии Мирон Тарнавский. Подробнее.

29 августа 1885 года немецкий инженер Готтлиб Даймлер запатентовал «машину для верховой езды с керосиновым двигателем», то есть – первый мотоцикл. Подробнее.

29 августа 1944 года началось Словацкое национальное восстание против нацистов и режима Первой Словацкой республики. Подробнее.

29 августа 1949 года в СССР провели первое удачное испытание атомной бомбы – РДС-1. Местом испытания стал полигон в Семипалатинской области Казахстана. Подробнее.

29 августа 1991 года закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане. Подробнее.

29 августа 1992 года мощи патриарха Иосифа Слипого перезахоронили во Львове – в Храме Святого Юра.

29 августа 2014 года произошла Иловайская трагедия – российские захватчики расстреляли украинскую колонну во время выхода якобы по «зеленому коридору» из окружения в Иловайске. Подробнее.

Церковный праздник 29 августа

29 августа – Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Подробнее.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя подавать к столу что-либо на блюде.

Нельзя употреблять пищу животного происхождения.

Нельзя брать в руки режущие предметы: ножи, пилы, ножницы и т.д.

Нельзя употреблять фрукты и овощи красного цвета.

Нельзя жениться, венчаться, проводить крестины.

Нельзя праздновать и употреблять алкоголь.

Народные приметы

Если днем ​​хорошая погода, то вечером возможен дождь.

Если лягушки громко квакают, то тепло еще будет держаться.