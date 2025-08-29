Сегодня 29 августа: какой день в истории

29 августа – День памяти погибших защитников Украины. В этот день в 2014-м произошла Иловайская трагедия. В 1991-м закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане. А в тот же день в 1949-го на этом полигоне провели первое в СССР успешное испытание атомной бомбы. В 1944-м началось Словацкое национальное восстание против нацистов. В 1869-м родился будущий главнокомандующий Украинской галицкой армии Мирон Тарнавский. В этот день в разные годы появились на свет электрические трансформаторы и мотоциклы.

Праздники и памятные даты 29 августа

29 августа – День памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

В мире – Международный день действий против ядерных испытаний.

Также сегодня День рождения мотоцикла.

<br />

29 августа в истории

29 августа 1831 года стало «днем рождения» электрического трансформатора. Подробнее.

29 августа 1869 года на Львовщине родился будущий главнокомандующий Украинской галицкой армии Мирон Тарнавский. Подробнее.

29 августа 1885 года немецкий инженер Готтлиб Даймлер запатентовал «машину для верховой езды с керосиновым двигателем», то есть – первый мотоцикл. Подробнее.

29 августа 1944 года началось Словацкое национальное восстание против нацистов и режима Первой Словацкой республики. Подробнее.

29 августа 1949 года в СССР провели первое удачное испытание атомной бомбы – РДС-1. Местом испытания стал полигон в Семипалатинской области Казахстана. Подробнее.

29 августа 1991 года закрыли Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане. Это был первый полигон для ядерных испытаний, созданный в СССР, и один из самых больших в мире. Последствия советских экспериментов по созданию оружия массового уничтожения народ Казахстана переживает до сих пор – у населения вокруг полигона высокие показатели заболеваемости раком, земля и вода загрязнены. Некоторые семьи называют себя на японский манер «хибакуся» — этот термин используют для обозначения людей, переживших американские атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки.

Семипалатинский полигон начали строить после Второй мировой войны, когда советское руководство определило своим приоритетом получить такое же мощное оружие, какое было у США (а желательно более мощное).

«Весной 1947 года комиссия во главе с Игорем Курчатовым выбрала место для проведения ядерных испытаний. Это была пустынная степь, близ железной дороги и реки Иртыш, с удобной логистикой. Им все казалось идеальным. Местность была малонаселенной, и было легко сохранить испытания в тайне», – пишет казахстанское издание «Kursiv Media».

В результате под ядерные испытания отдали колоссальную территорию – 18,5 тысячи квадратных километров (это сравнимо с площадью Израиля или Словении). На внешнем радиусе полигона разместили «площадку М» или «Москву-400» (сейчас–- город Курчатов). На железной дороге, которую провели сюда из ближайшего города Семипалатинска (сейчас – Семей), Курчатов долгое время назывался «остановка Конечная». Здесь разместились научные лаборатории и исследовательские центры, а также жили научные работники. На территории полигона находилось несколько опытных площадок. Центром стало «опытное поле» на расстоянии около 200 км от Семея. 29 августа 1949 года здесь провели первое в СССР успешное испытание атомной бомбы. А дальше территорию Казахстана загрязняли непрерывно.

«12 августа 1953 года на полигоне было испытано первое термоядерное устройство, а 22 ноября 1955-го – водородная бомба. За время функционирования полигона (1949-1989 годы) на его территории было произведено всего 468 ядерных взрывов, в том числе: 125 атмосферных (26 наземных, 91 воздушный, восемь высотных); 343 испытательных ядерных взрыва под землей (из них 215 в штольнях и 128 в скважинах). Испытания проводились с устройствами разной мощности, на разных глубинах и в разных горных породах. По оценкам института высоких энергий Академии наук Казахстана, суммарная мощность ядерных зарядов, проведенных в атмосфере и над землей СЕЯП (в населенной местности), в 2,5 тысячи раз превышает мощность бомбы, сброшенной американцами на Хиросиму в 1945 году. За пределы полигона вышли радиоактивные облака 55 воздушных и наземных взрывов и газовая фракция 169 подземных испытаний. Именно эти 224 взрыва обусловили радиационное загрязнение всей восточной части территории Казахстана», — сообщают в справке по вопросу «О здравоохранении и социальной защите населения, проживающего в зоне влияния бывшего Семипалатинского ядерного полигона», которую готовили в 2005 году к слушаниям, организованным Комитетом по экономической реформе и региональному развитию парламента республики Казахстан.

«К 1980-му году скрывать правду стало невозможно. Врачи диспансера №4 города Семей зафиксировали рост онкологических заболеваний среди детей. Именно в этот период писатель и общественный деятель Олжас Сулейменов объявил о создании антиядерного движения под названием «Невада – Семей». В течение четырех месяцев к движению присоединилось два миллиона человек. Митинги в Алматы вынудили Министерство обороны пересмотреть свои планы. 29 августа 1991 года президент Нурсултан Назарбаев подписал указ о закрытии полигона. С этого момента этот день отмечают как Международный день борьбы с ядерными испытаниями», — пишет Kursiv Media.

Указ о закрытии полигона Назарбаев подписал на следующий же день после своего выхода из КПСС. В дальнейшем страна подписала протокол о нераспространении ядерного оружия. Казахстан в 1993 году одним из первых среди бывших республик СССР присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. Он отказался от своего ядерного арсенала примерно под такие же «гарантии безопасности», которые якобы предоставляли Украине. Последний ядерный заряд на бывшем Семипалатинском полигоне, согласно справке для парламентских слушаний в Казахстане, уничтожили в 1995 году.

Через 30 лет после этого события, по состоянию на 2025 год, смертность от рака на территориях вблизи Семипалатинского полигона составляет 95 случаев на 100 тысяч населения (при этом средний показатель в Казахстане – 70). На территории полигона проводят ежегодные мониторинги почвы и воды. Однако казахские экологи считают, что 300-500 отбираемых образцов — мало, чтобы составить полную картину происходящего. Но и эти ограниченные исследования стабильно подтверждают: в отдельных районах подземные воды все еще содержат уровень урана и плутония, превышающий норму. Отдельные участки полигона накопили столько радионуклидов, что их называют «горячими линзами». Все эти ядерные отходы могут попадать в воду реки Иртыш, а также их разносят пылевые бури на значительное расстояние.

<br />

«В 1965 году под руслом реки взорвали 140-килотонный заряд, создав Чаган, или «Атомное озеро». Тогда сама вода убивала грызунов и вызывала опухоли у рыб. Сейчас радиационный фон несколько снизился. Но ил на дне все еще радиоактивен. Тем не менее туристы посещают это место. Гидам нужны респираторы и дозиметры. Но этих мер безопасности недостаточно», – отмечает Kursiv Media.

В 1999 году МАГАТЭ признало 85% территории полигона безопасными. Остальную рекомендовали изолировать и контролировать. Однако в полной мере этого не сделали до сих пор. И население продолжает рисковать, посещая территорию, выпасая там скот и так далее. Национальный ядерный центр Казахстана и экологи сейчас работают над составлением карты загрязнения.

«Экологи-энтузиасты требуют начать конкретную и систематическую очистку загрязненных территорий. Один из них – Дмитрий Калмыков, принимавший участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. Сейчас он пытается привлечь внимание власти к Семипалатинскому полигону. По его словам, население до сих пор не полностью информировано об опасности», – отмечает казахское медиа.

29 августа 1992 года мощи патриарха Иосифа Слипого перезахоронили во Львове – в Храме Святого Юра.

29 августа 2014 года произошла Иловайская трагедия – российские захватчики расстреляли украинскую колонну во время выхода якобы по «зеленому коридор» из окружения в Иловайске. Подробнее.

Церковный праздник 29 августа

29 августа – Усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. Подробнее.

Что нельзя делать 29 августа

Нельзя подавать к столу что-либо на блюде.

Нельзя употреблять пищу животного происхождения.

Нельзя брать в руки режущие предметы: ножи, пилы, ножницы и т.д.

Нельзя употреблять фрукты и овощи красного цвета.

Нельзя жениться, венчаться, проводить крестины.

Нельзя праздновать и употреблять алкоголь.

Народные приметы

Если днем ​​хорошая погода, то вечером возможен дождь.

Если лягушки громко квакают, то тепло еще будет держаться.