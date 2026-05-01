Сегодня 1 мая 2026: какой праздник и день в истории

1 мая в мире отмечают День директоров школ, а также Праздник весны и Международный день труда. В этот день в 305 году от власти отказался римский император Диоклетиан. В 1576 году королями Речи Посполитой короновали Анну Ягеллонку и Стефана Батория. В 1840-м появилась в продаже первая в мире почтовая марка. В 1886-м начались массовые забастовки рабочих в США. В 1917-м создали 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого. В 1931-м в Нью-Йорке открыли самое высокое на тот момент здание мира – 102-этажный Эмпайр-Стейт-Билдинг. В 1945-м советские войска подняли флаг над Рейхстагом, а рядом, в фюрербункере, покончили жизнь самоубийством супруги Геббельсы, отравив шестерых своих детей. В 1994-м погиб легендарный автогонщик Айртон Сенна. В 2004-м произошло крупнейшее расширение в истории Европейского Союза.

Праздники и памятные даты 1 мая

Первая пятница мая – это Международный день тубы (медного духового инструмента) и Международный день вина «Совиньон Блан».

1 мая начинается Весенняя декада наблюдения за птицами, которая проходит до 10 мая.

Также сегодня: EuroMayDay (европейский день действий против дискриминации, совпадающий с Международным днем ​​труда), День распространения информации о лечебном массаже, День защиты носорога, День глобальной любви, Международный день подсолнечника, День рождения почтовой марки, День управленческого коучинга, Международный день пудель-миксов, День Матери Гусыни (персонажа сказок).

1 мая в истории

1 мая 305 года от власти отказался римский император Диоклетиан. Подробнее.

1 мая 1006 года произошла самая яркая из зарегистрированных в истории вспышек сверхновой звезды — SN 1006. Подробнее.

1 мая 1497 года татары убили митрополита Киевского Макария. Подробнее.

1 мая 1576 года королями Речи Посполитой короновали одну из самых необычных супружеских и королевских пар в истории Анну I (Ягеллонку) и Стефана I (Батория). Этой коронации предшествовал целый ряд интриг, войн, выборов и один «лживый жених», бежавший во Францию. Подробнее.

1 мая 1753 года считают днем основания ботанической номенклатуры. В этот день начали публиковать работу Карла Линнея «Species Plantarum» («Виды растений»). Подробнее.

1 мая 1840 года в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка. Подробнее.

1 мая 1886 года начались массовые забастовки рабочих в США. Подробнее.

1 мая 1917 года создали 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого. Подробнее.

1 мая 1931 года в Нью-Йорке открыли самое высокое на тот момент здание мира – 102-этажный Эмпайр-стейт-билдинг. Подробнее.

1 мая 1945 года советские войска подняли флаг над Рейхстагом. Подробнее.

1 мая 1945 года в Берлине покончили жизнь самоубийством супруги и ближайших соратники Гитлера – Геббельсы. Йозеф Геббельс и его жена Магда перед тем, как убить себя, отравили своих шестерых детей цианистым калием. Подробнее.

1 мая 1986 года, через несколько дней после взрыва на Чернобыльской АЭС, в Киеве организовали многотысячную первомайскую манифестацию.

1 мая 1994 года погиб легендарный бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в «Формуле-1» Айртон Сенна. Подробнее.

1 мая 2004 года произошло наибольшее расширение в истории ЕС. Членами Европейского Союза стали Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия.

Церковный праздник 1 мая

1 мая чтят память пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского. Подробнее.

Народные приметы 1 мая

Если 1 мая идет дождь, то будет богатый урожай зерновых.

Если погода солнечная, то август будет хорошим.

Если цветет рябина, то лето будет ранним.

Что нельзя делать 1 мая

Нельзя давать взаймы деньги или продукты.

Нельзя лениться и злословить.

Нельзя ссориться.