Сегодня 1 мая: какой праздник и день в истории

1 мая 305 года от власти отказался римский император Диоклетиан. В 1576-м королями Речи Посполитой короновали Анну Ягеллонку и Стефана Батория. В 1840-м появилась в продаже первая в мире почтовая марка. В 1886-м начались массовые забастовки рабочих в США. В 1917-м создали 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого. В 1945-м советские войска подняли флаг над Рейхстагом, а рядом, в фюрербункере, покончили жизнь самоубийством супруги и ближайшие соратники Гитлера – Геббельсы, отравив шестерых своих детей. В 1994-м погиб легендарный автогонщик Айртон Сенна.

Праздники и памятные даты 1 мая

1 мая в мире – Праздник Весны и Международный день труда.

Также отмечают: День рождения почтовой марки, в Европе – Европейский день (EuroMayDay), День глобальной любви, Международный день подсолнечника, День директоров школ.

1 мая в истории

1 мая 305 года от власти отказался римский император Диоклетиан. Подробнее.

1 мая 1006 года произошла самая яркая из зарегистрированных в истории вспышек сверхновой звезды — SN 1006. Подробнее.

1 мая 1497 года татары убили митрополита Киевского Макария. Подробнее.

1 мая 1576 года королями Речи Посполитой короновали одну из самых необычных супружеских и королевских пар в истории Анну I (Ягеллонку) и Стефана I (Батория). Этой коронации предшествовал целый ряд интриг, войн, выборов и один «лживый жених», бежавший во Францию.

Анна Ягеллонка – один из самых известных исторических персонажей Речи Посполитой. Ведь она единственная женщина, которую короновали королем страны (именно мужским титулом, подчеркивая, что она — монарх, а не жена монарха). Кроме того, Анна прославилась тем, чем вряд ли хотела бы любая женщина ее времен: первый раз вышла замуж в возрасте 52 лет, не надеясь родить наследника. На несчастливую, но королевскую судьбу Анны большое влияние оказал брат – король Сигизмунд II. Первый монарх Речи Посполитой при своем правлении активно противился женитьбе сестры из личных и политических мотивов. Он сам при этом был женат трижды, но не имел детей. После смерти короля встал вопрос наследника. В начале этой истории поляки еще не могли согласиться с тем, что королем страны может стать женщина. Так что сейм решил выдать сестру Сигизмунда Анну Ягеллонку замуж и сделать королем ее мужа. Конечно, выбирать, за кого выходить, Анна не могла. Выбирал элекционный сейм, собравшийся 16 мая 1573 года. Победу на выборах заочно одержал 22-летний Генрих Валуа – брат короля Франции Карла IX. Хотя он и хотел получить корону, Генрих явно не был в восторге от идеи жениться на Анне, которой на тот момент было 50 лет. Он прибыл в Польшу, короновался, начал править, а вот с женитьбой тянул. Анна даже вынуждена была писать письма всем европейским королевским домам, чтобы те повлияли на «лживого жениха». Однако «затащить» Генриха под венец не успели – неожиданно умер его старший брат, и юный Валуа бежал во Францию, чтобы стать королем.

А пока Генрих Валуа устраивался на престоле Франции, в покинутой им Польше наступил второй период «бескоролевья». Он длился около полутора лет. В начале поляки еще верили обещаниям француза, что он соединит две короны и вернется к ним. Но через год стало ясно, что Генрих никуда возвращаться не собирается. Поэтому в стране снова собрался сейм, готовивший выборы короля. Претендентами были император Священной Римской империи Максимилиан II Габсбург, трансильванский воевода Стефан Баторий и шведский король Юхан III Ваза. Во время элекционного сейма временный глава Речи Посполитой в период «бескоролевья» Якуб Уханский при поддержке части сенаторов и представителей Пруссии и Литвы самовольно, без голосования, провозгласил следующим королем Максимилиана II Габсбурга. Но польская шляхта во главе с канцлером Яном Замойским отвергла это решение. Они требовали, чтобы королем стал поляк (одним из аргументов был печальный опыт француза на троне).

Эта партия смогла продвинуть своего кандидата – Стефана Батория. Тот готов был жениться на старшей на 10 лет Анне Ягеллонке.

Немаловажно и то, что избрание королем Габсбурга гарантировало бы войну с Османской империей, а вот Батория султан поддерживал. Поэтому королем Польши и Великой княгиней литовской 13 декабря 1575 года в Варшаве провозгласили саму Анну Ягеллонку. А уже после этого делегация шляхты во главе с Замойским обратилась к Анне с просьбой выйти замуж за Стефана Батория. После того как она дала согласие, Батория также провозгласили королем Речи Посполитой – это произошло 14 декабря. 1 февраля 1576 года избрание Батория подтвердило собрание шляхты в Кракове. Все это не помешало проигравшей стороне (поклоннику Максимилиана Габсбурга Якубу Уханскому) «испортить праздник» новым королям. В частности, с его подачи из казны для коронации не выдали королевские клейноды Речи Посполитой. Стефан Баторий не смог воспользоваться традиционной коронационной короной Болеслава Храброго, а использовал во время церемонии Венгерскую корону, которую ему передала Анна Ягеллонка. На этот раз поляки, умудренные опытом с интриганом Генрихом Валуа, не стали разделять королевскую свадьбу и коронацию – все провели в один день, 1 мая 1576 года. Со временем, поскольку у Анны не было детей, Стефана Батория подговаривали расстаться с ней и взять более молодую жену, но он решительно отказывался от такого плана. Хоть Стефан и был на 10 лет младше Анны, он умер раньше нее – в 1586 году. А Анна не желала править сама, поэтому отреклась от короны в пользу племянника — шведского королевича Сигизмунда Вазы.

1 мая 1753 года считают днем основания ботанической номенклатуры. В этот день начали публиковать работу Карла Линнея «Species Plantarum» («Виды растений»). Подробнее.

1 мая 1840 года в Великобритании появилась в продаже первая в мире почтовая марка. Подробнее.

1 мая 1886 года начались массовые забастовки рабочих в США. Подробнее.

1 мая 1917 года создали 1-й украинский полк имени Богдана Хмельницкого. Подробнее.

1 мая 1931 года в Нью-Йорке открыли самое высокое на тот момент здание мира – 102-этажный Эмпайр-стейт-билдинг. Подробнее.

1 мая 1945 года советские войска подняли флаг над Рейхстагом. Подробнее.

1 мая 1945 года в Берлине покончили жизнь самоубийством супруги и ближайших соратники Гитлера – Геббельсы. Йозеф Геббельс и его жена Магда перед тем, как убить себя, отравили своих шестерых детей цианистым калием. Подробнее.

1 мая 1986 года, через несколько дней после взрыва на Чернобыльской АЭС, в Киеве организовали многотысячную первомайскую манифестацию.

1 мая 1994 года погиб легендарный бразильский автогонщик, трехкратный чемпион мира в «Формуле-1» Айртон Сенна. Подробнее.

1 мая 2004 года произошло наибольшее расширение в истории ЕС. Членами Европейского Союза стали Эстония, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Венгрия и Чехия.

Церковный праздник 1 мая

1 мая – Великая среда. Чтят память пророка Иеремии и священномученика Макария, митрополита Киевского.

Пророк Иеремия – один из четырех великих ветхозаветных пророков. Он жил за 600 лет до Рождества Христова. Был сыном священника из города близ Иерусалима. Когда Иеремии было 15 лет, Господь открыл ему, что определил отрока своим пророком еще до рождения. Иеремия отказывался, указывая на свою молодость и неумение говорить, но Господь всегда обещал быть с ним и охранять его. С того времени в течение 23 лет Иеремия пророчествовал, обличая иудеев за отступление от истинного Бога и поклонение идолам, предсказывая им беды и опустошительную войну. Конечно, люди не хотели слышать такие пророчества. Над Иеремией смеялись, его даже бросали в темный ров, где он чуть не умер. Однако пророчества Иеремии начали сбываться. Он предсказал падение Иерусалима, войну и рабство. И действительно, вавилонский царь Навуходоносор вошел в Иерусалим и разрушил его, а население взял в плен. При этом Навуходоносор освободил пророка из тюрьмы и разрешил ему жить, где пожелает. Иеремия же остался на развалинах Иерусалима и оплакивал бедствия своей страны. Со временем иудеи решили убежать от гнева царя Вавилонского в Египет и силой увлекли за собой пророка. Через четыре года в Египте он сделал предсказание, что царь Вавилонский опустошит египетскую землю и уничтожит поселившихся в ней иудеев. За это иудеи убили Иеремию. Но в том же году его пророчество исполнилось.

Что нельзя делать 1 мая

В Великую среду нельзя конфликтовать, ругаться матом и думать о плохом.

Нельзя посещать развлекательные мероприятия, петь, танцевать.

Нельзя рубить дрова и заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать).

Женщинам нельзя громко разговаривать и петь.

Народные приметы 1 мая

Если 1 мая идет дождь, то будет богатый урожай зерновых.

Если погода солнечная, то август будет хорошим.

Если цветет рябина, то лето будет ранним.