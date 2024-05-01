Сьогодні 1 травня: яке свято та день в історії

1 травня 305 року від влади відмовився римський імператор Діоклетіан. У 1576-му королями Речі Посполитої коронували Ганну Ягеллонку та Стефана Баторія. У 1840-му з’явилася в продажу перша у світі поштова марка. У 1886-му почалися масові страйки робітників у США. У 1917-му створили 1-й український полк імені Богдана Хмельницького. У 1945-му радянські війська підняли прапор над Рейхстагом, а поряд, у фюрербункері, покінчило життя самогубством подружжя та найближчі соратники Гітлера – Геббельси, отруївши шістьох своїх дітей. У 1994-му загинув легендарний автоперегонник Айртон Сенна.

Свята та пам’ятні дати 1 травня

1 травня у світі – Свято Весни та Міжнародний день праці.

Також відзначають: День народження поштової марки, у Європі – Європейський день (EuroMayDay), День глобального кохання, Міжнародний день соняшника, День директорів шкіл.

1 травня в історії

1 травня 305 року від влади відмовився римський імператор Діоклетіан. Детальніше.

1 травня 1006 року стався найяскравіший із зареєстрованих в історії спалахів наднової зорі – SN 1006. Детальніше.

1 травня 1497 року татари вбили митрополита Київського Макарія. Детальніше.

1 травня 1576 року королями Речі Посполитої коронували одну з найнезвичніших подружніх та королівських пар в історії Анну I (Ягеллонку) та Стефана I (Баторія). Цій коронації передував цілий ряд інтриг, воєн, виборів і один “брехливий наречений”, який утік до Франції.

Анна Ягеллонка – один із найвідоміших історичних персонажів Речі Посполитої. Адже вона єдина жінка, яку коронували королем країни (саме чоловічим титулом, наголошуючи, що вона – монарх, а не дружина монарха). Крім того, Анна прославилася тим, чим навряд чи хотіла б будь-яка жінка її часів: уперше вийшла заміж у віці 52 років, не сподіваючись народити спадкоємця. На нещасливу, але королівську долю Анни великий вплив справив брат – король Сигізмунд II. Перший монарх Речі Посполитої за свого правління активно противився одруженню сестри з особистих і політичних мотивів. Він сам при цьому був одружений тричі, але не мав дітей. Після смерті короля постало питання спадкоємця. На початку цієї історії поляки ще не могли погодитись із тим, що королем країни може стати жінка. Тож сейм вирішив видати сестру Сигізмунда Анну Ягеллонку заміж і зробити королем її чоловіка. Звісно, ​​вибирати, за кого виходити, Анна не могла. Вибирав елекційний сейм, що зібрався 16 травня 1573 року. Перемогу на виборах заочно здобув 22-річний Генріх Валуа – брат короля Франції Карла IX. Хоча він і хотів отримати корону, Генріх явно не був не в захваті від ідеї одружитися з Анною, якій на той момент було 50 років. Він прибув до Польщі, коронувався, почав правити, а ось з одруженням тягнув. Анна навіть змушена була писати листи до всіх європейських королівських домів, щоб ті вплинули на “брехливого нареченого”. Однак “затягнути” Генріха під вінець не встигли – несподівано помер його старший брат, і юний Валуа втік до Франції, щоб стати королем.

А поки Генріх Валуа влаштовувався на престолі Франції, у покинутій ним Польщі настав другий період “безкоролів’я”. Він тривав близько півтора року. На початку поляки ще вірили обіцянкам француза, що він поєднає дві корони та повернеться до них. Але за рік стало зрозуміло, що Генріх нікуди повертатися не збирається. Тож у країні знову зібрався сейм, який готував вибори короля. Претендентами були імператор Священної Римської імперії Максиміліан II Габсбург, трансільванський воєвода Стефан Баторій та шведський король Юхан III Ваза. Під час елекційного сейму тимчасовий глава Речі Посполитої під час “безкоролів’я” Якуб Уханський за підтримки частини сенаторів та представників Пруссії й Литви самовільно, без голосування, проголосив наступним королем Максиміліана II Габсбурга. Але польська шляхта на чолі із канцлером Яном Замойським відкинула це рішення. Вони вимагали, щоб королем став поляк (одним з аргументів був сумний досвід француза на троні).

Ця партія змогла просунути свого кандидата – Стефана Баторія. Той готовий був одружитися зі старшою на 10 років Анною Ягеллонкою.

Важливо й те, що обрання королем Габсбурга гарантувало б війну з Османською імперією, а ось Баторія султан підтримував. Тож королем Польщі та Великою княгинею литовською 13 грудня 1575 року у Варшаві проголосили саму Анну Ягеллонку. А вже після цього делегація шляхти на чолі із Замойським звернулася до Анни з проханням вийти заміж за Стефана Баторія. Після того, як вона дала згоду, Баторія також проголосили королем Речі Посполитої – це сталося 14 грудня. 1 лютого 1576 року обрання Баторія підтвердило зібрання шляхти в Кракові. Усе це не завадило стороні, що програла (шанувальнику Максиміліана Габсбурга Якубу Уханському) “зіпсувати свято” новим королям. Зокрема, з його подання зі скарбниці для коронації не видали королівські клейноди Речі Посполитої. Стефан Баторій не зміг скористатися традиційною коронаційною короною Болеслава Хороброго, а використав під час церемонії Угорську корону, яку йому передала Анна Ягеллонка. Цього разу поляки, навчені досвідом з інтриганом Генріхом Валуа, не стали розділяти королівське весілля та коронацію – все провели в один день, 1 травня 1576 року. Згодом, оскільки Анна не мала дітей, Стефана Баторія підмовляли розлучитися з нею і взяти молодшу дружину, але він рішуче відмовлявся від такого плану. Хоч Стефан і був на 10 років молодший за Анну, він помер раніше за неї – у 1586 році. А Анна не схотіла правити сама, тому зреклася корони на користь племінника – шведського королевича Сигізмунда Вази.

1 травня 1753 року вважають днем ​​заснування ботанічної номенклатури. Цього дня розпочали публікувати роботу Карла Ліннея “Species Plantarum” (“Види рослин”). Детальніше.

1 травня 1840 року у Великій Британії з’явилася в продажу перша у світі поштова марка. Детальніше.

1 травня 1886 року почалися масові страйки робітників у США. Детальніше.

1 травня 1917 року утворили 1-й український полк імені Богдана Хмельницького. Детальніше.

1 травня 1931 року в Нью-Йорку відкрили найвищу на той момент будівлю світу – 102-поверховий Емпайр-Стейт-Білдінг. Детальніше.

1 травня 1945 року радянські війська підняли прапор над Рейхстагом. Детальніше.

1 травня 1945 року у Берліні покінчило життя самогубством подружжя та найближчі соратники Гітлера – Геббельси. Йозеф Геббельс та його дружина Магда перед тим, як убити себе, отруїли своїх шістьох дітей ціанистим калієм. Детальніше.

1 травня 1986 року, за кілька днів після вибуху на Чорнобильській АЕС, у Києві організували багатотисячну першотравневу маніфестацію.

1 травня 1994 року загинув легендарний бразильський автоперегонник, триразовий чемпіон світу у “Формулі-1” Айртон Сенна. Детальніше.

1 травня 2004 року відбулося найбільше розширення історії ЄС. Членами Європейського Союзу стали Естонія, Кіпр, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина, Словенія, Угорщина та Чехія.

Церковне свято 1 травня

1 травня – Велика середа. Вшановують пам’ять пророка Єремії та священномученика Макарія, митрополита Київського. Пророк Єремія – один із чотирьох великих старозавітних пророків. Він жив за 600 років до Різдва Христового. Був сином священника з міста поблизу Єрусалиму. Коли Єремії було 15 років, Господь відкрив йому, що визначив хлопця своїм пророком ще до народження. Єремія відмовлявся, вказуючи на свою молодість та невміння говорити, але Господь обіцяв завжди бути з ним та охороняти його. З того часу протягом 23 років Єремія пророкував, викриваючи юдеїв за відступ від Істинного Бога і поклоніння ідолам, пророкуючи їм лиха та спустошливу війну. Звісно, люди не хотіли чути такі пророцтва. З Єремії глузували, його навіть кидали в темний рів, де він ледве не помер. Проте пророцтва Єремії почали збуватися. Він передбачив падіння Єрусалима, війну та рабство. І дійсно цар Навуходоносор увійшов до Єрусалима та зруйнував його, а населення взяв у полон. При цьому Навуходоносор звільнив пророка з в’язниці та дозволив йому жити, де забажає. А Єремія залишився на руїнах Єрусалиму й оплакував лиха своєї батьківщини. З часом юдеї вирішили втекти від гніву вавилонського царя до Єгипту та силоміць потягли за собою пророка. За чотири роки у Єгипті він зробив передбачення, що цар Вавилонський спустошить єгипетську землю і знищить юдеїв, що оселилися в ній. За це юдеї вбили Єремію. Але того ж року його пророцтво виповнилося.

Що не можна робити 1 травня

У Велику середу не можна конфліктувати, лаятися матом і думати про погане.

Не можна відвідувати розважальні заходи, співати, танцювати.

Не можна рубати дрова та займатися рукоділлям (шити, в’язати, вишивати).

Жінкам не можна голосно розмовляти та співати.

Народні прикмети 1 травня

Якщо 1 травня йде дощ, то буде багатий врожай зернових.

Якщо погода сонячна, то серпень буде погожим.

Якщо цвіте горобина, то літо буде раннім.