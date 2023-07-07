Сьогодні 7 липня: яке свято та день в історії

7 липня у народі відзначають Івана Купала, у церковному календарі – це Різдво Йоана Предтечі. Цього дня 1572 року помер останній польський король династії Ягеллонів. 1933 року в Харкові покінчив життя самогубством один із ключових діячів радянської України Микола Скрипник. 1987 року в Чорнобилі розпочався судовий процес над керівниками ЧАЕС.

Свята та пам’ятні дати 7 липня

7 липня в Україні – День працівника природно-заповідної справи.

У народному календарі цього дня свято Івана Купала.

7 липня в історії

7 липня 1572 року помер король Речі Посполитої Сигізмунд II.

Він був першим монархом Речі Посполитої, адже саме за його правління було підписано Люблінську унію, яка об’єднала королівство Польське з Великим князівством Литовським. Сигізмунд II став останнім представником династії Ягеллонів на троні по чоловічій лінії. Він тричі був одруженим, але не мав спадкоємців. За поширеною версією, двох перших дружин Сигізмунда отруїла його мати Бона Сфорца. Перша не влаштовувала її, адже мала великий вплив на чоловіка. На другій (Варварі Радзивілл) Сигізмунд одружився взагалі без дозволу батьків і проти рішення польського сейму. Третя дружина короля Катерина Австрійська була бездітною.

Після смерті короля сейм вирішив видати заміж його сестру Анну Ягеллонку та зробити королем її чоловіка. Спочатку обрали французького принца – брата короля Карла IX Генріха Валуа. Але той пробув недовго королем Речі Посполитої – він не поспішав одружитися з Анною, хоча це було умовою його обрання. А тільки-но Карл IX помер, Генріх втік зі свого королівства, щоб зайняти престол Франції. Після перипетій навколо обрання наступного короля вирішили проголосити королевою Анну Ягеллонку, яка мала вийти заміж за князя Стефана Баторія. Зрештою, саме він правив країною.

7 липня 1933 року наклав на себе руки Микола Скрипник – одна з дуже суперечливих постатей радянського періоду української історії.

З одного боку, він був переконаним комуністом, послідовним прихильником радянської окупації України та учасником низки злочинів режиму. З іншого – впроваджував політику українізації. До керівництва радянським окупаційним режимом в Україні Скрипник прийшов ще у грудні 1917-го, коли на більшовицькому з’їзді рад у Харкові його заочно обрали членом так званого “Народного Секретаріату” – першого уряду республіки, яка ще не існувала. Він обіймав посади “народних секретарів” та “народних комісарів” з різних напрямків, у тому числі – керував галуззю освіти. У 1920-х під керівництвом Скрипника провели українізацію друку, шкільної освіти. Він 1927 року скликав всеукраїнську правописну конференцію, на якій розробили новий правопис – “скрипниківку”. При цьому Скрипник примудрявся залишатися ідейним ворогом українських націоналістів та посприяв знищенню значної частини української інтелігенції. Наприкінці жовтня 1932 року був відповідальним за виконання хлібозаготівель у Дніпропетровській області. 1933-го оточення Сталіна звинуватило Скрипника в “контреволюційній” діяльності. Зрозумівши, до чого призведе нищівна критика з боку однопартійців, він не став чекати на репресії та застрелився.

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7 липня 1987 року в Чорнобилі розпочався суд над шістьма працівниками ЧАЕС (у тому числі трьома керівниками), яких звинувачували в аварії 26 квітня 1986 року.

Процес де-юре був відкритим, але де-факто мало хто міг бути присутнім на ньому, адже для того, щоб прибути до Чорнобиля, потрібно було отримати спеціальну перепустку. Журналістів у зал пустили лише двічі – під час оголошення звинувачень та у день оголошення вироку. Звинувачували співробітників та керівників ЧАЕС у порушенні правил безпеки, недбалості та зловживанні службовим становищем. На засіданнях заслухали близько 40 свідків (і деякі з них свідчили на користь підсудних, наголошуючи на конструктивних проблемах самого реактора). У результаті всіх підсудних визнали винними. Найбільші терміни (по 10 років ув’язнення) отримали директор ЧАЕС Віктор Брюханов, головний інженер Микола Фомін та його заступник Анатолій Дятлов. Начальнику зміни станції Борису Рогожкіну дали п’ять років, начальнику реакторного цеху № 2 Олексію Коваленку – три, інспектору Держатоменергонагляду Юрію Лаушкіну – два.

7 липня 2005 року терористи-смертники з “Аль-Каїди” здійснили серію терактів у Лондонському метрополітені та автобусах. Внаслідок підриву бомб загинули 56 людей, близько 700 отримали поранення.

7 липня 2009 року в США поховали Майкла Джексона. 50-річний “король попмузики” раптово помер через зупинку дихання 25 червня. Стан Джексона різко погіршився після ін’єкції пропофолу (снодійного), що її зробив особистий лікар Конрад Мюррей. Мюррея згодом засудили до чотирьох років ув’язнення, але після двох років 28 жовтня 2013 року достроково звільнили. Прощання з Джексоном відбулося у “Стейплс-центрі” в Лос-Анджелесі. Тіло доставили у золоченій труні, прикрашеній червоними трояндами. Його встановили перед сценою. А в концерті пам’яті взяли участь Лайонел Річі, Мерайя Кері, Стіві Вандер та інші зірки. Жалобну церемонію онлайн транслювали кілька провідних світових телеканалів. “Короля” поховали на цвинтарі Форест-Лаун у Лос-Анджелесі.

Церковне свято 7 липня

7 липня християни відзначають Різдво предтечі та хрестителя Господнього Йоана. Батьками Йоана Предтечі були священник Захарія та Єлизавета. Вони дожили до старості, не маючи дітей. Якось Захарія відправляв богослужіння в Єрусалимському храмі та побачив архангела Гавриїла. Той передбачив, що в Захарії народиться син, який буде провісником очікуваного Месії. Захарія засумнівався, що на старості можна мати сина, й просив знамення. І отримав його – разом із покаранням за зневіру: священник був вражений німотою аж до виконання пророцтва. Єлизавета завагітніла й таїлася п’ять місяців від людей, боячись глузування через свій вік. Але згодом її відвідала дальня родичка – Діва Марія, щоб розділити свою та її радість. Тож Єлизавета першою вітала Марію як матір Божу. Нарешті Єлизавета народила сина та назвала Йоаном. Усі були здивовані, адже ніхто в роду не мав такого імені. Але Захарія написав на дощечці: “Йоан ім’я йому” – і одразу зміг говорити. Він одразу промовив пророчі слова про те, що син його Йоан – Предтеча Господа. Коли цар Ірод наказав убити всіх немовлят, Єлисавета з сином втекла в пустелю та переховувалася в печері. А Захарія продовжував служити в Єрусалимі. Ірод послав до нього воїнів із наказом відкрити місце перебування немовляти Йоана та його матері. Але Захарія відповів, що це йому невідомо. Тоді його вбили просто в храмі. А Єлизавета із сином жила далі в пустелі, й там і померла. Йоан же під охороною ангела перебував у пустелі до того часу, як вийшов на проповідь про покаяння і сам хрестив Ісуса Христа.

Народні прикмети

Якщо на траві багато роси, чекайте на багатий врожай огірків.

Якщо небо в цей день зоряне, то восени буде багато грибів.

Цвіркуни вночі співають – зима буде м’якою.

Що не можна робити 7 липня

Не можна користуватися ножем.

Не можна веселитися та шуміти.

Не можна фізично працювати та займатися рукоділлям.

Не можна скаржитися на життя.