Сьогодні 1 липня: яке свято та день в історії

1 липня 1569 року Польща та Литва підписали Люблінську унію, створивши Річ Посполиту. 1858-го в Лондоні вперше представили теорію Дарвіна. 1997-го Гонконг перейшов від Великої Британії до КНР. 2014-го Верховна Рада заснувала орден Героїв Небесної Сотні.

Свята та пам’ятні дати 1 липня

1 липня в Україні – День архітектури.

Під егідою ООН відбувається Міжнародний день кооперативів.

У світі – Всесвітній день архітектури та Всесвітній день боротьби з бідністю.

1 липня в історії

1 липня 1569 року підписано Люблінську унію, якою створили Річ Посполиту.

Вона об’єднала Велике князівство Литовське та Польське королівство. Об’єднавчі процеси у двох сусідніх державах було розпочато ще 1385 року укладанням Кревської унії. Поглибити інтеграцію поляків та литовців змусила необхідність протистояти зовнішнім загрозам – зокрема, експансії Московського царства. Але процес не був легким. Переговори розпочалися ще взимку 1569 року. Але литовська делегація після місяця розмов залишила Люблін. Місцеві володарі не хотіли втрачати політичної незалежності.

Отже, польський сейм і король почали “приєднувати Литву частинами”. Спираючись на підтримку місцевої шляхти, вже в березні 1569 року король Сигізмунд II Август видав універсал про приєднання Підляського та Волинського воєводств до Польського королівства. Процес прискорився через невдачі Литви в Лівонській війні. Тож литовські магнати відновили переговори, а вже 24 травня склали присягу Короні Польській. Потім до Польщі приєднали Київське та Брацлавське воєводства.

1 липня 1569 року посли Великого князівства Литовського та окремо депутати польського сейму підписали акт про Люблінську унію. Нею держави об’єднувалися у конфедерацію – Річ Посполиту. Передбачалося, що її очолить виборний король. Він одночасно був Королем польським та Великим князем Литовським. Сенат та Сейм також ставали загальними, як і зовнішня політика. Також між державами ліквідували митні кордони, запровадили спільну грошову систему. Але при цьому країни-учасниці конфедерації зберегли власні правові системи та судочинство, війська, державну мову та мали дві різні скарбниці.

1 липня 1858 року Ліннеєвському товариству в Лондоні вперше представили роботи Чарльза Дарвіна і дослідника природи Рассела Уоллеса з теорії еволюції (“Про схильність видів до мінливості”). До висновків, які щонайменше перевернули світогляд людства, двоє вчених дійшли паралельно та майже одночасно. Дарвін вивчав зміни видів із 1837 року. Він вів щоденник, в який вносив дані про види тварин та сорти рослин, а також перші примітки щодо природного відбору.

Перший нарис про походження видів він написав у 1842 році. 1856-го почав готувати розширений варіант роботи з теорії еволюції. А в процесі отримав листа від Уоллеса з рукописом його статті. Як виявилося, у статті був виклад таких самих тез. Тож представити обидві роботи вирішили одночасно. Уже 1859 року Дарвін опублікував головну працю свого життя – “Про походження видів за допомогою природного відбору або про збереження сприятливих рас у боротьбі за життя”. Перший тираж у 1250 екземплярів розкупили за два дні. Книга перевидається досі.

1 липня 1997 року Велика Британія передала Гонконг під управління Китайської Народної Республіки. Передача суверенітету над Гонконгом відбулася опівночі. Відповідну декларацію підписали керівництва країн ще 1984-го. Згідно з нею, Гонконг мав набути статусу особливого адміністративного району в складі КНР з високим рівнем автономії на найближчі 50 років.

Проте керівництво КНР методично здійснювало та продовжує спроби підкорити Гонконг та асимілювати його з комуністичним Китаєм до кінця. 2014-го в Гонконзі розпочалися масові протести – їх викликали спроби центральної влади перешкодити проведенню вільних виборів. А 2016-го університетська газета Undergrad опублікувала звернення до ООН з вимогою до 2047 року визнати Гонконг суверенною державою, обрати в ньому демократичний уряд та затвердити власну конституцію. Керівництво КНР одразу відреагувало, заявивши, що суверенною державою колишній колонії не бути.

2020-го конфлікт додатково поглибився, коли Всекитайські збори народних представників ухвалили закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу. Його метою було здобуття Пекіном права придушувати протести в Гонконзі. Рішення керівництва КНР одразу засудили США, Велика Британія, ЄС та Австралія.

1 липня 2014 року Верховна Рада України заснувала орден Героїв Небесної Сотні. Депутати за скороченою процедурою ухвалили поданий Президентом України законопроєкт, який містив зміни до закону “Про державні нагороди України”. Орден заснований для нагородження осіб “за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних засад демократії, прав та свобод людини, активну благодійну, гуманістичну, громадську діяльність в Україні, самовіддане служіння Українському народу, виявлені під час Революції гідності та інших подій, пов’язаних із захистом незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”.

Церковне свято 1 липня

1 липня християни вшановують пам’ять мучеників Леонтiя, Іпатiя та Феодула. Вони були римськими воїнами. Леонтій служив воєначальником в імператорських військах у фінікійському місті Триполі. Коли до Фінікії приїхав призначений імператором правитель – римський сенатор Адріан – він розпочав боротьбу з християнами. Ще дорогою до Фінікії йому донесли, що Леонтій відвернув багатьох від язичництва. Тож правитель послав трибуна Іпатія з загоном воїнів у Триполі, щоб знайти та затримати Леонтія. Дорогою Іпатій сильно захворів. Коли він був при смерті, то побачив ангела, який сказав: “Якщо хочеш бути здоровим, поклич тричі разом зі своїми воїнами: “Бог Леонтія, допоможи мені”. Іпатій розповів воїнам, серед яких був і його друг Феодул, про свій сон. Усі вони разом тричі покликали на допомогу Бога, й після цього Іпатій відразу зцілився. Побачивши диво, Феодул умовив Іпатія піти вдвох у місто на пошуки святого Леонтія. Коли вони тільки зайшли в місто, їх зустрів невідомий і запросив до себе до дому. Це й був Леонтій. Обидва воїни впали перед ним на коліна та просили просвітити їх вірою. Тож Леонтій хрестив їх. Інші воїни у пошуках свого начальника прийшли до Триполі, куди прибув і правитель Адріан. Дізнавшись про те, що сталося, він наказав привести до себе святого Леонтія, трибуна Іпатія та Феодула і, погрожуючи їм муками та смертю, зажадав, щоб вони зреклися Христа та здійснили жертвоприношення римським богам. Усі троє відмовилися. Через що їх піддали жорстоким мукам. Феодулу та Іпатію відрубали голову, а Леонтія кинули до в’язниці. Наступного дня його катування продовжилося. Зрештою правитель наказав забити Леонтія палицями до смерті.

Народні прикмети

Веселка 1 липня – до багатого врожаю.

Якщо йде дощ, то весь липень буде дощовим.

Якщо до полудня було сонячно, а після обіду сонце зайшло за хмари, то в липні погода буде мінливою.

Що не можна робити 1 липня

Не можна сумувати, скаржитися та згадувати свої старі образи.

Не можна хвалитися своїми досягненнями та успіхами дітей.