Сьогодні 19 грудня: яке свято та день в історії

19 грудня – День Святого Миколая. В Україні – День адвокатури. Також 19 грудня Велика Британія та Китай підписали угоду про повернення КНР Гонконгу.

Свята та пам’ятні дати 19 грудня

19 грудня – День Святого Миколая. Тож, якщо ще не заглядали під подушку, не забудьте це зробити.

В Україні відзначають День адвокатури.

А у світі це – Міжнародний день допомоги бідним.

19 грудня в історії

19 грудня 1917 року в Києві завершився Всеукраїнський з’їзд рад, результати якого були зовсім не такими, як розраховувала Москва. Напередодні, 13 грудня, Ленін оголосив Маніфест, у якому нібито визнав УНР та “її право повністю відокремитися від Росії або вступити в договір з Російською республікою”. Зрозуміло, що нічого подібного насправді він не планував, а розраховував захопити владу за допомогою «своїх людей» у Києві. Проте з’їзд Рад 19 грудня підтримав Центральну Раду та УНР абсолютною більшістю з 2000 голосів. Ставленики Москви мали лише 4% голосів, тож втекли з Києва до Харкова, де провели власний з’їзд і заявили про вихід зі складу України “Донецько-Криворізького басейну” та його входження до складу РФРСР. А також – про те, що “Україна повинна становити федеративну частину Російської республіки”. Спираючись на рішення цієї групки маргіналів, Ленін почав втручатися у внутрішні справи УНР, призначив Харків столицею та розпочав війну проти незалежної Української держави.

19 грудня 1984 року в Пекіні прем’єр-міністри Великої Британії та КНР підписали угоду, яка докорінно змінила життя Гонконгу. Відповідно до документа, з 1997 року Гонконг, який був британською колонією, повернувся під юрисдикцію Китаю. Умовою для такого повернення колишня метрополія визначила збереження в Гонконгу капіталістичної системи ще на півстоліття.

Гонконг набув статусу особливого адміністративного району в складі КНР – із високим ступенем автономії. Проте далеко не всі жителі британської колонії хотіли «повертатися на історичну батькіщину». Багато людей емігрували ще до того, як угода між Великою Британією й КНР вступила в силу. Передача суверенітету над Гонконгом відбулась опівночі 1 липня 1997 року.

19 грудня 1998 року відбулась спроба імпічменту 42-го президента США Білла Клінтона. Причиною став секс-скандал із Монікою Левінськи. Точніше – не сам скандал, а нібито хибні свідчення щодо відсутності стосунків из Монікою, які Клінтон дав під присягою. Усунути Клінтона втім не вдалося: для цього не зібрали нуобхідні дві третини голосів у сенаті. Тож Клінтон добув на посаді до завершення свого президентського терміну – 20 січня 2001 року. А згодом суд виніс щодо нього ухвалу стосовно неповаги до правосуддя, призупинив ліцензію Клінтона на юридичну практику на 5 років і оштрафував його на $90 000. Це не завадило Клінтону тривалий час залишатися в рейтингах найуспішніших та найпопулярніших президентів США.

Церковне свято 19 грудня

19 грудня християни відзначають день Святого Миколая чудотворця, архієпископа Мирлікійського. Улюблений святий українських дітлахів жив у часи Римської імперії. Він народився у Патарі, в історичній області Лікія та був єдиним сином у родині. Батьки Миколая заприсяглися присвятити цого Богу. Згідно житія Миколая, свою здатність творити дива він проявив одразу після народження, сціливши власну матір від важкої хвороби. У купели хрещення новонароджене немовля простояло на ногах три години, ніким не підтримуване. Із самого дитинства Миколай постував і вивчав Божественне Письмо. Він став спочатку читцем, далі священником. Весь час свого життя Миколай допомагав нужденним. Так, відома історія того, як він врятував трьох дівчат, яких власний батько з відчаю через голод, хотів віддати на розпусту. Миколай підкинув цій родині три мішечки із золотом у вікно – й цим врятував їх від злиднів. Взагалі про святого Миколая відомо, що він завжди намагався допомагати нуждкнним таємно, приховуючи свої благодіяння.

Після смерті архієпископа Іоанна святого Миколая обрали єпископом Мир Лікійських. Він пережив гоніння на християн імператора Діоклетіана, хоч і був ув’язнений разом з іншими християнами. А в часи царювання Костянтина святителя Миколая повернули до пастви. Досягнувши глибокої старості, святитель Миколай помер приблизно між 345 та 351 роками. Його мощі зберігалися нетлінними в місцевій кафедральній, а в 1087 році перенесені в італійське місто Бар, де знаходяться й зараз.

Народні прикмети 19 грудня

Сонячний і морозний день – до хорошого врожаю.

Іній з ранку – до похолодання.

Якщо до 19 грудня зима була суворою, то скоро почнеться відлига.

Що не можна робити 19 грудня

Не можна лаятися, конфліктувати, лихословити.

Не варто займатися фізичною працею та працювати по дому.

Не можна стригти волосся.

Не можна відмовляти в допомозі людям.