У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі сьогодні, 24 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30

1.2 00:00-01:30; 06:00–15:30; 19:00-22:30

2.1 08:30-15:30; 19:00-22:30

2.2 08:30-15:30; 19:00-22:30

3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–20:00; 22:30-24:00

3.2 01:30-05:00; 15:30–20:00; 22:30-24:00

4.1 15:30-20:00; 22:30-24:00

4.2 15:30-19:00; 20:00-24:00

5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00

5.2 05:00-08:30; 15:30-19:00

6.1 06:00-08:30; 12:00-19:00

6.2 06:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00

Перелік адрес по чергах – тут. Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).