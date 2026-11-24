Як відключатимуть світло сьогодні на Харківщині – графіки
У зв’язку зі складною ситуацією в Об’єднаній енергосистемі сьогодні, 24 листопада, у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ “Харківобленерго”.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 00:00-01:30; 08:30-15:30; 19:00-22:30
1.2 00:00-01:30; 06:00–15:30; 19:00-22:30
2.1 08:30-15:30; 19:00-22:30
2.2 08:30-15:30; 19:00-22:30
3.1 01:30-05:00; 08:30-15:30; 19:00–20:00; 22:30-24:00
3.2 01:30-05:00; 15:30–20:00; 22:30-24:00
4.1 15:30-20:00; 22:30-24:00
4.2 15:30-19:00; 20:00-24:00
5.1 05:00-08:30; 15:30-19:00
5.2 05:00-08:30; 15:30-19:00
6.1 06:00-08:30; 12:00-19:00
6.2 06:00-08:30; 12:00–19:00; 22:30-24:00
Перелік адрес по чергах – тут. Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).