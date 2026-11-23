Останнім часом шахраї дзвонять навіть від імені Кіберполіції, повідомили МГ «Об’єктив» у ГУ Нацполіції Харківської області.

Згідно зі статистикою, кількість шахрайств у 2025 та 2026 роках зменшилася у порівнянні із 2021 роком. Це обумовлене набранням 09.08.2024 законної сили Закону України № 3886-IX. «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та деяких інших законів України щодо посилення відповідальності за дрібне викрадення чужого майна та врегулювання деяких інших питань діяльності правоохоронних органів». Цей закон підняв межу настання кримінальної відповідальності за викрадення майна з 302,80 грн. до 3028 грн, пояснили у ГУ Нацполіції.

За ст. 190 КК України до ЄРДР внесли кримінальних правопорушень:

у 2021 році – 4629 (надійшло 7809 повідомлень),

у 2022 році – 2453 (надійшло 5733 повідомлень),

у 2023 році – 6197 (надійшло 13820 повідомлень),

у 2024 році – 5766 (надійшло 11456 повідомлень),

у 2025 році – 3601 (надійшло 8828 повідомлень),

у 2026 році – 3268 (надійшло 7629 повідомлень).

Наразі на Харківщині фіксують наступні схеми шахрайства:

– фішинг та «Дійсна допомога» (псевдовиплати): шахраї розсилають у месенджерах (Telegram, Viber) та соцмережах посилання на фейкові сайти, які імітують державні портали («Дія», «єПідтримка», сайти ООН чи ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА). Громадянам обіцяють грошову допомогу з метою змусити людину ввести дані банківської картки (номер, термін дії, CVV-код) та паролі з SMS, після чого з рахунків списують усі кошти;

– псевдопродаж товарів та послуг (передоплата): Зловмисники створюють фейкові оголошення на OLX, Prom, в Instagram або Telegram про продаж дефіцитних чи дешевих товарів (дрова, генератори, побутова техніка, авто для ЗСУ, амуніція) щоб отримати часткову або повну передплату за товар, після чого «продавець» зникає чи блокує покупця;

– «злам» акаунтів і прохання про гроші у борг, шахраї зламують облікові записи в месенджерах або соціальних мережах та надсилають усім контактам повідомлення на зразок: «Привіт, позич терміново 3-5 тисяч грн., до завтра, маю халепу» з метою отримати гроші на визначені банківські картки;

– шахрайство під виглядом дзвінків з «банків» або «поліції»: на телефон надходить дзвінок від «співробітника банку», «безпеки НБУ» або «правоохоронця». Співрозмовник лякає тим, що з картки прямо зараз намагаються списати гроші чи оформити кредит з метою переконати переказати гроші на «безпечний рахунок» або виманити коди підтвердження;

– шахрайства, пов’язані з ЗСУ та зниклими безвісти: зловмисники знаходять оголошення про пошук зниклих безвісти військовослужбовців чи цивільних і зв’язуються з родичами і вимагають гроші за «включення до списків на обмін», «надання інформації про місцеперебування» чи «лікування пораненого»;

– спекуляція на оренді житла: схема актуальна для Харкова та відносно безпечних районів області. Шахраї виставляють оголошення про оренду привабливої квартири за низькою ціною, щоб запросити передплату за «бронювання» огляду житла, після чого зв’язок переривається;

– фейкові «інвестиції» та криптовалюта: пропозиції швидко та без ризиків помножити статки через спеціальні «інвестиційні платформи» або «криптобіржі» з метою заохотити завести першу незначну суму, показати фейковий прибуток на екрані, а потім виманити більші суми й заблокувати виведення коштів.

Військова тематика залишається найвразливішим полем для маніпуляцій на Харківщині через велику кількість військовослужбовців, їхніх родин та переселенців.

Отже, діють такі види шахрайств:

– таргетинг родин полонених і зниклих: зловмисники у соцмережах відстежують публікації із проханням знайти військових. Вони телефонують родинам, представляючись «побратимами», «лікарями з госпіталю» чи «посередниками з обміну», вимагаючи гроші за «включення до списку» або «термінову операцію»;

– фейкові збори під виглядом відомих фондів: створюються дзеркальні акаунти реальних волонтерів або місцевих харківських благодійних організацій. Шахраї міняють лише одну літеру в нікнеймі чи номері картки у фотографіях-звітах;

– схема «Псевдозакупівлі для фронту»: шахраї звертаються до підприємців від імені військових адміністрацій або бригад із проханням терміново оплатити рахунок за амуніцію чи генератори, обіцяючи офіційне відшкодування.

Нові тренди у «соціальних виплатах» та фішингу:

– дропи та мікроцільові розсилки: масові спам-розсилки поступаються місцем точковим повідомленням у регіональних Telegram-каналах (наприклад, «Виплати мешканцям Харківської області від міжнародних організацій»);

– фейковий «захист від витоку даних»: через постійне обговорення кібератак та витоків баз даних шахраї телефонують під виглядом Кіберполіції чи банку, стверджуючи, що «ваші дані потрапили в мережу», і переконують переказати гроші на «захищений рахунок НБУ» або встановити програму віддаленого доступу (AnyDesk, TeamViewer).