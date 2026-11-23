В последнее время мошенники звонят даже от имени Киберполиции, сообщили МГ «Объектив» в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Согласно статистике, количество мошенничеств в 2025 и 2026 годах уменьшилось по сравнению с 2021 годом. Это обусловлено вступлением 09.08.2024 в законную силу Закона Украины № 3886-IX «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и некоторые другие законы Украины относительно усиления ответственности за мелкое хищение чужого имущества и урегулирования некоторых других вопросов деятельности правоохранительных органов».

Этот закон поднял порог наступления уголовной ответственности за хищение имущества с 302,80 грн до 3028 грн, пояснили в ГУ Нацполиции.

По ст. 190 УК Украины в ЕРДР внесли уголовных правонарушений:

в 2021 году – 4629 (поступило 7809 сообщений),

в 2022 году – 2453 (поступило 5733 сообщения),

в 2023 году – 6197 (поступило 13820 сообщений),

в 2024 году – 5766 (поступило 11456 сообщений),

в 2025 году – 3601 (поступило 8828 сообщений),

в 2026 году – 3268 (поступило 7629 сообщений).

Сейчас на Харьковщине фиксируют следующие схемы мошенничества:

фишинг и «Действенная помощь» (псевдовыплаты): мошенники рассылают в мессенджерах (Telegram, Viber) и соцсетях ссылки на фейковые сайты, имитирующие государственные порталы («Дія», «єПідтримка», сайты ООН или Красного Креста). Гражданам обещают денежную помощь с целью заставить человека ввести данные банковской карты (номер, срок действия, CVV-код) и пароли из SMS, после чего со счетов списываются все средства;

псевдопродажа товаров и услуг (предоплата): злоумышленники создают фейковые объявления на OLX, Prom, в Instagram или Telegram о продаже дефицитных или дешевых товаров (дрова, генераторы, бытовая техника, авто для ВСУ, амуниция), чтобы получить частичную или полную предоплату за товар, после чего «продавец» исчезает или блокирует покупателя;

«взлом» аккаунтов и просьбы о деньгах в долг: мошенники взламывают учетные записи в мессенджерах или социальных сетях и рассылают всем контактам сообщения вроде: «Привет, одолжи срочно 3–5 тысяч грн до завтра, попал в беду» с целью получить деньги на их банковские карты;

мошенничество под видом звонков из «банков» или «полиции»: на телефон поступает звонок от «сотрудника банка», «безопасности НБУ» или «правоохранителя». Собеседник пугает тем, что с карты прямо сейчас пытаются списать деньги или оформить кредит, с целью убедить перевести деньги на «безопасный счет» или выманить коды подтверждения;

мошенничества, связанные с ВСУ и пропавшими без вести: злоумышленники находят объявления о поиске пропавших без вести военнослужащих или гражданских, связываются с родственниками и требуют деньги за «включение в списки на обмен», «предоставление информации о местонахождении» или «лечение раненого»;

спекуляция на аренде жилья: схема актуальна для Харькова и относительно безопасных районов области. Мошенники выставляют объявление об аренде привлекательной квартиры по низкой цене, чтобы запросить предоплату за «бронирование» просмотра жилья, после чего связь прерывается;

фейковые «инвестиции» и криптовалюта: предложения быстро и без рисков приумножить состояние через специальные «инвестиционные платформы» или «криптобиржи» с целью поощрить завести первую незначительную сумму, показать фейковую прибыль на экране, а затем выманить более крупные суммы и заблокировать вывод средств;

фейковая «защита от утечки данных»: из-за постоянного обсуждения кибератак и утечек баз данных мошенники звонят под видом Киберполиции или банка, утверждая, что «ваши данные попали в сеть», и убеждают перевести деньги на «защищенный счет НБУ» или установить программу удаленного доступа (AnyDesk, TeamViewer).

Военная тематика остается самым уязвимым полем для манипуляций на Харьковщине из-за большого количества военнослужащих, их семей и переселенцев.

Итак, действуют следующие виды мошенничеств: