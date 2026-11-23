Сьогодні, 23 листопада, орієнтовно о 19:26 російські війська завдали кілька ударів по Ізюму. За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), повідомили в Ізюмській МВА.

Одне з влучень зафіксовано у районі залізничного ринку. Внаслідок атаки зруйновано один приватний житловий будинок та пошкоджено ще сім.

На даний момент відомо про трьох постраждалих.

Також внаслідок ще одного з прильотів РСЗВ (орієнтовно о 19:27) зафіксовано пошкодження скління вікон у приватному будинку на східній околиці центральної частини міста.

Наслідки обстрілів уточнюються.

Нагадаємо, також удару по Лозовій завдали росіяни сьогодні вранці. Мер Сергій Зеленський повідомив, що всі «прильоти» були по житловій забудові: по приватному сектору та двору багатоповерхівок. Постраждали 12 людей. За даними обласної прокуратури, атака була комбінованою – «бандероллю» та реактивним «шахедом».