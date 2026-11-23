Окупанти вдарили по ринку в Ізюмі: є постраждалі
Сьогодні, 23 листопада, орієнтовно о 19:26 російські війська завдали кілька ударів по Ізюму. За попередніми даними, обстріл здійснено з реактивної системи залпового вогню (РСЗВ), повідомили в Ізюмській МВА.
Одне з влучень зафіксовано у районі залізничного ринку. Внаслідок атаки зруйновано один приватний житловий будинок та пошкоджено ще сім.
На даний момент відомо про трьох постраждалих.
Також внаслідок ще одного з прильотів РСЗВ (орієнтовно о 19:27) зафіксовано пошкодження скління вікон у приватному будинку на східній околиці центральної частини міста.
Наслідки обстрілів уточнюються.
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Нагадаємо, також удару по Лозовій завдали росіяни сьогодні вранці. Мер Сергій Зеленський повідомив, що всі «прильоти» були по житловій забудові: по приватному сектору та двору багатоповерхівок. Постраждали 12 людей. За даними обласної прокуратури, атака була комбінованою – «бандероллю» та реактивним «шахедом».