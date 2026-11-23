Оккупанты ударили по рынку в Изюме: есть пострадавшие
Сегодня, 23 ноября, ориентировочно в 19:26 российские войска нанесли несколько ударов по Изюму. По предварительным данным, обстрел совершен из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили в Изюмской ГВА.
Одно из попаданий зафиксировано в районе железнодорожного рынка. В результате атаки разрушен один частный жилой дом и повреждены еще семь.
На данный момент известно о трех пострадавших.
Также в результате еще одного из прилетов РСЗО (ориентировочно в 19:27) зафиксировано повреждение остекления окон в частном доме на восточной окраине центральной части города.
Последствия обстрелов продолжают уточняться.
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Напомним, удар по Лозовой нанесли россияне сегодня утром. Мэр Сергей Зеленский сообщил, что все «прилеты» были по жилой застройке: частному сектору и двору многоэтажек. Пострадали 12 человек. По данным областной прокуратуры, атака была комбинированной – «бандеролью» и реактивным «шахедом».