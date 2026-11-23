Сегодня, 23 ноября, ориентировочно в 19:26 российские войска нанесли несколько ударов по Изюму. По предварительным данным, обстрел совершен из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщили в Изюмской ГВА.

Одно из попаданий зафиксировано в районе железнодорожного рынка. В результате атаки разрушен один частный жилой дом и повреждены еще семь.

На данный момент известно о трех пострадавших.

Также в результате еще одного из прилетов РСЗО (ориентировочно в 19:27) зафиксировано повреждение остекления окон в частном доме на восточной окраине центральной части города.

Последствия обстрелов продолжают уточняться.

Напомним, удар по Лозовой нанесли россияне сегодня утром. Мэр Сергей Зеленский сообщил, что все «прилеты» были по жилой застройке: частному сектору и двору многоэтажек. Пострадали 12 человек. По данным областной прокуратуры, атака была комбинированной – «бандеролью» и реактивным «шахедом».