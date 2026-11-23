23 ноября около 10:25 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что армия РФ обстреливает Лозовую.

Сразу же после атаки стало известно о трех пострадавших. Медики уже оказывают им необходимую помощь.

«Предварительно, в результате удара произошло возгорание квартиры, четыре легковых и грузовых автомобилей», – написал Синегубов.

На месте работают сотрудники облуправления ГСЧС, которые ликвидируют последствия ударов.

Напомним, до этого утром 23 ноября жители Харькова слышали взрывы – первый «прилет» зафиксировали около 06:30 в Индустриальном районе. Примерно через десять минут россияне атаковали его повторно. Одновременно стало известно об ударе по Шевченковскому району. В облпрокуратуре уточнили: предварительно БпЛА типа «Молния» попал в окно многоэтажки. Пострадали две женщины, возрастом 42 и 68 лет.

Около 09:00 враг начал атаковать Харьков ракетами типа «Бандероль». Вначале мэр Игорь Терехов сообщил об ударе по Основянскому району. После чего стало известно о «прилете» в Холодногорском. Около 10:00 в городе прогремел очередной взрыв – удар «Бандероли» вновь зафиксировали в Основянском районе. Есть информация о повреждении окон в прилегающих к месту удара частных домах, уточнил городской голова.

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