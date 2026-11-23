За сутки в результате российских обстрелов пострадали 17 человек, среди них – трое людей. Об этом в утренней сводке 23 ноября сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Харьков получили ранения женщины 85 и 66 лет и 25-летний мужчина, у 64-летней женщины — острый инфаркт миокарда, еще пять человек получили острую реакцию на стресс; в г. Люботин получили ранения девушки 14 и 15 лет и 17-летний юноша, получила острую реакцию на стресс 38-летняя женщина; возле с. Феськи Золочевской громады ранены 42-летний мужчина, еще один 42-летний мужчина получил острую реакцию на стресс; в с. Манцовка Великобурлукской громады получили ранения 52-летний мужчина и 48-летняя женщина», – уточнил Синегубов.

За сутки по Харьковщине ударило такое вооружение:

три ракеты;

три БпЛА типа «Герань-2»;

три БпЛА типа «Молния»;

два fpv-дрона;

144 БпЛА (тип устанавливается).

В результате «прилетов» повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском, Чугуевском и Лозовском районах.