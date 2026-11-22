Удар по крыше многоэтажки на Салтовке: прокуратура показала фото последствий
Российские военные ударили по Салтовскому району Харькова сегодня днем. Попали по крыше 9-тиэтажки. Пострадала женщина.
В областной прокуратуре сообщили, что использовался беспилотникик, предварительно типа «Италмас».
Повреждена кровля над техническим этажом, выбито окно.
Пострадала 50-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс.
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Напомним, в харьковском госпитале спасли бойца с множественными ранениями. У него было проникающее ранение сердца и массивное внутреннее кровотечение после повреждения органов живота. За операционным столом одновременно работали десятки медиков.