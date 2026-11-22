Российские военные ударили по Салтовскому району Харькова сегодня днем. Попали по крыше 9-тиэтажки. Пострадала женщина.

В областной прокуратуре сообщили, что использовался беспилотникик, предварительно типа «Италмас».

Повреждена кровля над техническим этажом, выбито окно.

Пострадала 50-летняя женщина. У нее диагностирована острая реакция на стресс.

Напомним, в харьковском госпитале спасли бойца с множественными ранениями. У него было проникающее ранение сердца и массивное внутреннее кровотечение после повреждения органов живота. За операционным столом одновременно работали десятки медиков.