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Возможное издевательство над котами на Салтовке: что известно о случаях

Происшествия 14:47   15.10.2026
Виктория Яковенко
Возможное издевательство над котами на Салтовке: что известно о случаях

Основатель подразделения «Кракен» Константин Немичев обратил внимание на сообщение об издевательствах над котами на Салтовке. Отмечается, что животных находят с ножевыми ранениями.

«Важно установить, кто это делает, и не допустить новых случаев жестокого обращения с животными», – написал Немичев.

Информацию об издевательствах над животными в Харькове распространил Telegram-канал «ПАТРИОТЫ 1654». По их данным, в ночь на 13 октября на Салтовке обнаружили домашнего кота с многочисленными колотыми и рваными ранами.

«Это уже не первый подобный случай. В феврале 2026 года при схожих обстоятельствах погиб бездомный кот. Тогда, по информации заявительницы, сведения в ЕРДР не внесли, а дело закрыли. Сейчас по новому случаю сведения также до сих пор не внесены в ЕРДР. Есть только номер обращения-26624, Немышлянский райотдел полиции”, — говорится в сообщении.

Там призвали правоохранителей обратить внимание на проблему. Также всех, кто имеет какую-либо информацию по этой ситуации, просят написать в личные сообщения Telegram-канала.

Напомним, ранее правоохранители зарегистрировали два сообщения о возможном жестоком обращении с животными в селе Слобожанское Чугуевского района. Одно из них касается избиения собаки, другое – гибели животного.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2026 в 14:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основатель подразделения «Кракен» Константин Немичев обратил внимание на сообщение об издевательствах над котами на Салтовке. Отмечается, что животных находят с ножевыми ранениями.".