Возможное издевательство над котами на Салтовке: что известно о случаях

Основатель подразделения «Кракен» Константин Немичев обратил внимание на сообщение об издевательствах над котами на Салтовке. Отмечается, что животных находят с ножевыми ранениями.

«Важно установить, кто это делает, и не допустить новых случаев жестокого обращения с животными», – написал Немичев.

Информацию об издевательствах над животными в Харькове распространил Telegram-канал «ПАТРИОТЫ 1654». По их данным, в ночь на 13 октября на Салтовке обнаружили домашнего кота с многочисленными колотыми и рваными ранами.

«Это уже не первый подобный случай. В феврале 2026 года при схожих обстоятельствах погиб бездомный кот. Тогда, по информации заявительницы, сведения в ЕРДР не внесли, а дело закрыли. Сейчас по новому случаю сведения также до сих пор не внесены в ЕРДР. Есть только номер обращения-26624, Немышлянский райотдел полиции”, — говорится в сообщении.

Там призвали правоохранителей обратить внимание на проблему. Также всех, кто имеет какую-либо информацию по этой ситуации, просят написать в личные сообщения Telegram-канала.

Напомним, ранее правоохранители зарегистрировали два сообщения о возможном жестоком обращении с животными в селе Слобожанское Чугуевского района. Одно из них касается избиения собаки, другое – гибели животного.