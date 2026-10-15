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Можливе знущання над котами на Салтівці: що відомо про випадки

Події 14:47   15.10.2026
Вікторія Яковенко
Можливе знущання над котами на Салтівці: що відомо про випадки

Засновник підрозділу “Кракен” Костянтин Немічев звернув увагу на повідомлення про знущання над котами на Салтівці. Зазначається, що тварин знаходять із ножовими пораненнями.

“Важливо встановити, хто це робить, і не допустити нових випадків жорстокого поводження з тваринами”, – написав Немічев.

Інформацію про знущання над тваринами у Харкові поширив телеграм-канал “ПАТРІОТИ 1654”. За їхніми даними, у ніч на 13 жовтня на Салтівці знайшли домашнього кота з численними колотими та рваними ранами.

“Це вже не перший подібний випадок. У лютому 2026 року за схожих обставин загинув безпритульний кіт. Тоді, за інформацією заявниці, відомості до ЄРДР не внесли, а справу закрили. Наразі за новим випадком відомості також досі не внесені до ЄРДР.Є лише номер звернення-26624, Немишлянський райвідділ поліції”, – йдеться у дописі.

Там закликали правоохоронців звернути увагу на проблему. Також усіх, хто має будь-яку інформацію з приводу цієї ситуації, просять написати в особисті повідомлення телеграм-каналу.

Нагадаємо, раніше правоохоронці зареєстрували два повідомлення про можливе жорстоке поводження з тваринами у селі Слобожанське Чугуївського району. Одне з них стосується побиття собаки, інше – загибелі тварини.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2026 в 14:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Засновник підрозділу “Кракен” Костянтин Немічев звернув увагу на повідомлення про знущання над котами на Салтівці. Зазначається, що тварин знаходять із ножовими пораненнями.".