Сварка через ревнощі: чоловіка на Харківщині підозрюють у вбивстві дружини

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, побив дружину до смерті.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що ввечері 13 жовтня в Богодухові між подружжям вдома виникла сварка на ґрунті ревнощів.

«Під час конфлікту чоловік жорстоко побив свою дружину, завдавши їй близько 20 ударів руками та ногами по голові, тулубу й ногах. Від отриманих травм жінка померла. Після цього чоловік залишив тіло дружини на ліжку», – встановило слідство.

Наступного дня правоохоронці затримали 53-річного фігуранта. Йому вручили підозру в умисному вбивстві.

Нагадаємо, у Харкові правоохоронці повідомили про підозру 32-річному чоловіку, який, за даними слідства, вдарив близько десяти разів свого опонента під час бійки.