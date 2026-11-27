Сьогодні, 27 листопада, близько 10:35 ворожий FPV вдарив по Будинку молитви однієї з релігійних громад у селищі Золочів.

Про це повідомив МГ “Об’єктив” начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Унаслідок удару пошкоджені дах, вікна та фасад будівлі.

Люди внаслідок “прильоту” не постраждали.

Нагадаємо, 27 листопада близько 07:45 ворог атакував Шевченківський район FPV-дроном, керованим за допомогою оптоволоконного каналу зв’язку, повідомили в Харківській обласній прокуратурі. Під ударом потрапила АЗС. Постраждали троє людей – це 72-річний чоловік, який працює оператором АЗС, 36-річний чоловік та 52-річна жінка. Усі вони зазнали гострої реакції на стрес.