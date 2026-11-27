Перший вибух уранці в Харкові пролунав близько 07:40.

Доповнено о 08:21. Троє людей постраждали вранці у Шевченківському районі, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Міський голова Ігор Терехов уточнив: перший удар припав по Шевченківському району. Росіяни обстріляли автозаправку. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає.

Незабаром Терехов повідомив про ще один удар по місту. Цього разу прилетіло по Київському району.

Інформація про постраждалих не надходила, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Зазначимо, о 07:42 Повітряні сили ЗСУ писали про безпілотники у бік Харкова. Моніторингові ТГ-канали про небезпеку не попереджали.