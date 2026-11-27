В АТ “Харківобленерго” написали, що сьогодні, 27 листопада, у Харківській області запровадили графіки погодинних відключень світла (ГПВ).

Світло відключатимуть через складну ситуацію в Об’єднаній енергосистемі, яка склалася через російські обстріли, пояснили енергетики. Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 10:00-13:30; 17:00-24:00

1.2 10:00-13:30; 16:30-23:30

2.1 00:00-03:00; 08:00-13:30; 16:30-23:30

2.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 16:00-17:00; 20:30-24:00

3.1 13:00-17:00; 20:30-24:00

3.2 10:00-17:00

4.1 03:00-06:30; 13:30-17:00

4.2 03:00-06:30; 13:30-17:00

5.1 06:30-10:00; 13:30-16:00; 17:00-20:30

5.2 06:30-10:00; 13:30-16:00; 17:00-20:30

6.1 06:30-10:00; 17:00-20:30

6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30

Перелік адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).