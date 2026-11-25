25 листопада у Харкові – перебої зі світлом. Зокрема, спостерігаються затримки в русі міського наземного електротранспорту, повідомили у пресслужбі Харківської міськради.

Доповнено о 13:31. В АТ “Харківобленерго” констатують: у Харкові спостерігаються часткові знеструмлення.

“Закликаємо вас зберігати спокій та з розумінням поставитися до тимчасових незручностей. Енергетики володіють усією необхідною інформацією щодо відключень та працюють над відновленням електропостачання”, – йдеться у повідомленні.

Після включення світла жителів просять не вмикати одразу побутові прилади.

“Не перевантажуйте електромережу! Памʼятайте про правила електробезпеки!”, – звернулись енергетики.

13:25. Причина затримок у русі транспорту – проблеми в енергопостачанні, пояснили в мерії.

Нагадаємо, у Харкові близько 12:45 25 листопада чули вибух. Моніторингові канали інформували про політ російської “бандеролі”. “Приліт” у Слобідському районі підтвердив міський голова Ігор Терехов. Тим часом мешканці Харкова в соцмережах повідомляли про перебої з електрикою – в тих районах, де не мало бути планових відключень.

Зазначимо, це вже другий удар “бандеролі” в Харкові 25 листопада. Перший також припав по Слобідському району.