У зв’язку з проблемами в енергопостачанні тимчасово не курсують тролейбуси від проспекту Дзюби до вулиці Дудинської, повідомили у Харківській міськраді.

Тролейбуси №11 та 27 рухаються від вулиці Новий Побут до майдану Конституції.

Від пр. Дзюби до ст. м. «Холодна гора» тимчасово курсує автобус (через пр. Ново-Баварський, вул. Китаєнка, пр. Любові Малої та вул. Дудинської).

Нагадаємо, про зміни у русі транспорту повідомляли в Харківській міськраді близько 12:00. Трамваї тимчасово не курсували на вулицях Віринській, Мойсеївській, Шевченка, а також на вулиці Нескорених, від вул. Академіка Павлова до вул. Шевченка, через підтоплення внаслідок прориву водопроводу.