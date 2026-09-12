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Низка трамваїв та тролейбусів змінить маршрути в Харкові у неділю

Суспільство 21:16   12.09.2026
Вікторія Яковенко
Низка трамваїв та тролейбусів змінить маршрути в Харкові у неділю

Рух на низці трамвайних і тролейбусних маршрутів буде змінено в неділю, 13 вересня, у зв’язку з виконанням робіт АТ «Харківобленерго», повідомили у пресслужбі міськради.

За даними мерії, з 9:00 до 18:00 не курсуватимуть тролейбуси без достатнього запасу автономного ходу на пр. Науки, а також трамваї на узвозі Клочківському, вул. Трінклера, вул. Миколи Хвильового та вул. Мироносицькій. У цей час рух електротранспорту здійснюватиметься так:

тролейбуси:

№2: курсуватиме від розворотного кола «Пр. Жуковського» до майдану Конституції;

№18: частина тролейбусів курсуватиме за основним маршрутом зі збільшеним інтервалом руху (за рахунок автономного ходу), решта – від розворотного кола «Лікарня швидкої та невідкладної допомоги» до розворотного кола «Вул. Клочківська» (за шляхом прямування тролейбусу №12);

трамваї:

№1: не курсуватиме з 9:00;

№12: не курсуватиме увесь день.

На час відсутності руху трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №12: вул. Євгена Котляра (майдан Привокзальний) – вул. Велика Панасівська – пров. Лосівський – пров. Пискунівський – проїзд Рогатинський – вул. Клочківська – узвіз Клочківський – пр. Незалежності – вул. Трінклера – вул. Миколи Хвильового – вул. Мироносицька – вул. Весніна – вул. Сумська – Центральний парк.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 21:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рух на низці трамвайних і тролейбусних маршрутів буде змінено в неділю, 13 вересня, у зв’язку з виконанням робіт АТ «Харківобленерго», повідомили у пресслужбі міськради.".