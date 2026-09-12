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ЛГБТ-марш відбувся у Харкові, «Права молодь» мітингувала (фото, відео)

Суспільство 17:01   12.09.2026
Вікторія Яковенко
ЛГБТ-марш відбувся у Харкові, «Права молодь» мітингувала (фото, відео) Фото: телеграм-канал «Де у Харкові|Харків»

Сьогодні, 12 вересня, відбувся марш ХарківПрайду. Його провели у метро. Тим часом у центрі міста зібралися противники заходу, вони виступали за традиційні цінності.

Організатори маршу заявляли, що мета мирної правозахисної ходи – вибороти реальний захист прав ЛГБТК+ людей на законодавчому рівні.

«Наші вимоги: відкликати проєкт нового Цивільного кодексу, який містить дискримінаційні положення та суперечить зобов’язанням України в межах європейської інтеграції. Визнати сімейні партнерства для ЛГБТК+ військових і цивільних осіб як важливий крок до шлюбної рівності. Запровадити справедливу кримінальну відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії, шляхом вдосконалення ККУ. Зробити безпеку та рівність пріоритетами міської політики Харкова», – писали організатори.

Відео: телеграм-канал «Де у Харкові|Харків»

Відео: телеграм-канал «Де у Харкові|Харків»

Поки учасники маршу були в метро, на майдані Свободи зібралися активісти «Правої молоді».

«Розпочали акцію протесту проти пропаганди збоченства у Харкові представниками антиукраїнської організації ЛГБТ», – зазначили у телеграм-каналі «Правої молоді».

Відео: телеграм-канал «Права молодь»

Відео: телеграм-канал «Права молодь»

Нагадаємо, цьогоріч ХарківПрайд розпочався 5 вересня.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Вересня 2026 в 17:01;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні, 12 вересня, відбувся марш ХарківПрайду. Його провели у метро. Тим часом у центрі міста зібралися противники заходу, вони виступали за традиційні цінності.".