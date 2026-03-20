У Харкові воїн і його партнер хотіли узаконити стосунки: рішення суду (відео)

Суддя Індустріального райсуду Харкова Віктор Черняк 20 березня оголосив рішення у справі про визнання спільного проживання сім’єю одностатевої пари – Дмитра Лясковецього та Євгенія Донця.

Заявник – 20-річний Дмитро, він чинний військовослужбовець. Його партнер Євгеній – цивільний, йому 22.

“Визнання сім’ї мені б дало те, що Євгеній дійсно – член моєї сім’ї. Я – військовослужбовець і є багато ризиків, пов’язаних з цим. Тобто це не є шлюбом. Усі ці заклики, що просувають а-ля націоналістичні рухи – діти в балаклавах, які бояться щось комусь довести і ходять в балаклавах, а не можуть показати свої обличчя. Вони кажуть, що ми тут укладаємо шлюб, вони прийшли проти одностатевого шлюбу. Такого засідання сьогодні не відбувалося, ніхто тут шлюб не визнавав. Визнавали Євгенія членом моєї сім’ї, тобто фактичних шлюбних відносин. Це трошки різне”, – пояснює Дмитро.

Він підкреслив, що про його стосунки побратими знають. Зізнається: вище командування ставиться до цього добре, а проблеми іноді були на рівні бригад.

“На минулому тижні я перевівся до іншої бригади. І жодних дискримінаційних чи інших дій немає. Я звичайна людина, орієнтація ніяк не впливає на мою роботу”, – підкреслив чоловік.

Дмитро говорить, що рішення суду оскаржуватимуть.

Євгеній, партнер Дмитра, каже: дуже засмучений через рішення.

“Я хочу спокійно, як всі нормальні пари, виходити, показувати себе, не боятися цього. Тому що я був дитиною-сиротою, я виріс з опікуном, в мене брат-близнюк, для мене це дуже важко”, – сказав Євгеній.

Він розповів, що познайомився із Дмитром минулого року.

“На його вихідних проводили разом час, зустрічалися, спілкувалися і якось так вийшло, що вирішили піти у стосунки, спробувати. І вже згодом зрозуміли, що треба якось діяти, тому що постійно ховатися або сидіти вдома – це не норма. Для мене це важливо, бо, наприклад, він потрапить в лікарню, я не можу спокійно до нього зайти. Мають право тільки зайти його родичі, його близькі родичі. Я просто ліва людина, яка просто прийшла, і все”, – пояснює Євгеній.

Перед проголошенням рішення перед будівлею суду збиралось близько пів сотні молодиків у балаклавах. Вони скандували: “Ідея нації – проти деградації. Лише традиційна родина – майбутнє України”. На вигляд, багато з них є неповнолітніми.

“Ми представники українських націоналістів. Ми не підтримуємо засідання суду, яке сьогодні відбувається. Ми не підтримуємо одностатеві шлюби. Ми за традиційну родину. Тому що тільки в родині, в якій є батько та мати, можуть народитися діти”, – сказав один із учасників мітингу.

Чи брали участь в акції неповнолітні, організатор коментувати відмовився.