Суспільство 11:30   26.02.2026
Оксана Горун
У військовослужбовця зникли $1800: кого підозрює поліція Харківщини

ГУ Нацполіції в Харківській області повідомило про підозру в крадіжці мешканці регіону. Військовослужбовця без заощаджень вона залишила під час спільної п’янки.

“До відділу поліції № 2 Чугуївського РУП надійшло повідомлення від 33-річного мешканця Ізюмського району про крадіжку 1800 доларів. Чоловік повідомив, що напередодні перебував у селі Таранівка, де разом зі своєю знайомою вживав спиртні напої. Після цього він виявив зникнення заощаджень”, – повідомили у відділі комунікацій ГУНП у Харківській області.

Постраждалим виявився військовослужбовець. А підозрюваною – та сама знайома, з якою він відпочивав у селі.

“Поліцейські встановили, що фігурантка скористалася моментом, коли чоловік вийшов із будинку на подвір’я. Переконавшись, що за її діями ніхто не спостерігає, вона викрала кошти”, – зазначили в ГУНП.

Читайте також: У справі про крадіжку речей у загиблих воїнів ще один фігурант – прокуратура

Підозрювану знайшли та гроші в неї забрали – повернули постраждалому. За те, що не спромоглася стримати жадібність під час застілля, жінка може сісти у в’язницю на вісім років.

Раніше МГ “Об’єктив” повідомляла: правоохоронці на Харківщині встановили, що співробітниця моргу знімала золоті прикраси із тіл загиблих українських воїнів. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу розпочали після звернення дружини загиблого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення кільця.

Автор: Оксана Горун
