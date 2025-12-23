У справі про крадіжку речей у загиблих воїнів ще один фігурант – прокуратура
Харківська обласна прокуратура поінформувала, що встановили ще одного причетного до крадіжок цінностей у загиблих бійців ЗСУ у морзі.
Як виявилося, обкрадати загиблих міг ще один співробітник моргу. Під час обшуків у нього знайшли телефони, які належали бійцям.
“За даними слідства, молодший медичний брат Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи» привласнював мобільні телефони полеглих військових“, – пишуть у прокуратурі.
Наразі йому вже вручили підозру і готуються обрати запобіжний захід.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла: правоохоронці на Харківщині встановили, що співробітниця моргу знімала золоті прикраси із тіл загиблих українських воїнів. У Харківській обласній прокуратурі повідомили, що розслідувати справу почали після звернення дружини полеглого захисника, яка, отримавши тіло чоловіка з моргу, помітила зникнення його обручки. Жінка запевняла, що перед передачею тіла до моргу прикраса мала бути на місці. Під час слідства встановлено, що до зникнення обручки причетна молодша медична сестра Чугуївського відділення ДСУ «Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи». Вона систематично привласнювала особисті речі загиблих воїнів, – зазначили правоохоронці. Після цього жінка здавала вкрадене у ломбард, розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов. Фігурантка зізналась, що просто хотіла покращити свій матеріальний стан. Жінці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) та ч. 3 ст. 297 (наруга над тілом померлого) ККУ, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області. Їй загрожує до 8 років тюрми.
