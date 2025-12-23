Live

ДСНС: за добу на Харківщині вирували шість пожеж, РФ атакувала Солоницівку

Події 07:45   23.12.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників було 20 оперативних викликів.

При цьому на Харківщині було шість загорянь. Одна з пожеж почалася внаслідок обстрілів окупантів. Як повідомили у ДСНС, під атакою опинився Харківський район.

Так у селищі Солоницівка через удар БпЛА спалахнув очерет. Загальна площа займання – шість квадратних метрів. Постраждалих внаслідок російської атаки немає, зазначили пожежники.

Крім того, піротехніки виявили та вилучили чотири одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.

