ДСНС: за добу на Харківщині вирували шість пожеж, РФ атакувала Солоницівку
За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом минулої доби у рятувальників було 20 оперативних викликів.
При цьому на Харківщині було шість загорянь. Одна з пожеж почалася внаслідок обстрілів окупантів. Як повідомили у ДСНС, під атакою опинився Харківський район.
Так у селищі Солоницівка через удар БпЛА спалахнув очерет. Загальна площа займання – шість квадратних метрів. Постраждалих внаслідок російської атаки немає, зазначили пожежники.
Крім того, піротехніки виявили та вилучили чотири одиниці вибухонебезпечних предметів, додали у ДСНС.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Грудня 2025 в 07:45;