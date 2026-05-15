Пожежа у Харкові: опіки обличчя отримав чоловік (фото)

15 травня о 13:15 рятувальники отримали повідомлення про пожежу в шестиповерховій офісній будівлі у Новобаварському районі, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

“До місця події було направлено 6 оперативних відділень ДСНС на автоцистернах та автодрабину. На момент прибуття рятувальників горіло зовнішнє оздоблення будівлі на рівні п’ятого та шостого поверхів, а також покрівля. Площа пожежі склала 130 м кв”, – зазначили у ДСНС.

Внаслідок пожежі постраждав 49-річний чоловік – отримав опіки обличчя. Після надання медичної допомоги, він відмовився від госпіталізації.

О 14:06 загоряння локалізували, о 15:45 – повністю загасили. Причина виникнення пожежі встановлюється.