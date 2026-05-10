8 постраждалих, «прильоти» по Харкову й області – як минула доба
Минулої доби росіяни завдали ударів по Харкову та 7 населених пунктах області, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів постраждали 8 людей, серед них – двоє дітей.
«У Харкові зазнали гострої реакції на стрес жінки 74, 70, 32 років та двоє 8-річних хлопчиків; у селі Стецьківка Великобурлуцької громади зазнали поранень чоловіки 37 і 43 років та 36-річна жінка», – розповів Синєгубов.
Російський БпЛА атакував Індустріальний район Харкова.
Пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури:
▪️у Харкові пошкоджений багатоквартирний будинок;
▪️у Богодухівському районі пошкоджені 2 приватні будинки (с. Одноробівка, с. Івано-Шийчине);
▪️у Куп’янському районі пошкоджена автівка (с. Стецьківка).
Також протягом доби рятувальники Харківського гарнізону ДСНС 35 разів виїжджали на ліквідацію пожеж, одну з яких спричинив ворожий обстріл. Це сталося у селищі Барвінкове – 9 травня удар БпЛА викликав спалах сухої трави на площі 1,2 га.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 08:57;