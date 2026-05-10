Наслідки ударів БпЛА по будинку у Харкові й автівці в області 9 травня (фото)
Увечері 9 травня російський БпЛА вдарив по житловому 9-поверховому будинку в Індустріальному районі, вдень росіяни атакували автівку з людьми, повідомляє Нацполіція.
Безпілотник поцілив технічний поверх житлової дев’ятиповерхівки, зазначили у Харківській обласній прокуратурі.
Гострої стресової реакції зазнали шестеро людей: троє жінок 32, 70 і 74 років, а також двоє 8-річних хлопців та один 10-річний хлопець.
У будинку вибухова хвиля пошкодила шибки.
Також 9 травня на трасі між селами Андріївка та Стецьківка Куп’янського району російський FPV-дрон поцілив вантажівку ВАЗ 21015, де знаходилися троє цивільних. Двоє чоловіків 37 і 43 років і 36-річна жінка отримали осколкові поранення.
У Богодухівському районі під ударами росіян перебували села Одноробівка, Івано-Шийчине, Лютівка, Клинова-Новоселівка, Корбині Івани і власне місто Богодухів. Знищені та пошкоджені приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки, автомобілі.
- • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2026 в 09:50;