Відгородитись від Росії болотами: Латвія хоче відновити природний бар’єр
У Міністерстві оборони Латвії повідомили про ініціативу “оживити” болота та інші водоймища на східному кордоні, яким країна примикає до Росії.
“Національні збройні сили підтримують ревіталізацію історичних місць видобутку торфу, що занепали, в болотні екосистеми, які можуть служити природними бар’єрами на східному кордоні”, – заявила пресслужба Міноборони Латвії.
На думку відомства, відновлення природи на місцях, де історично добували торф, “може зробити значний внесок у зміцнення обороноздатності країни”. Програма, яку ініціюють, передбачає відновлення боліт, водойм та лісів біля кордону з РФ.
“Відновлення болотних екосистем не лише полегшує проведення оборонних операцій, а й дозволяє скоротити матеріальні, технічні та кадрові витрати”, – вважають у латвійському Міноборони.
Причому міркування про це не теоретичні. Наразі в країні діє проєкт “Підтримка ревіталізації історичних місць видобутку торфу”. Його реалізують кілька регіонів. Ідею відновлення боліт на східному кордоні розробляють у рамках чинної програми. Для реалізації проєкту муніципалітети планують використати кошти профільної програми Європейського союзу – “Пом’якшення економічних, соціальних та екологічних наслідків переходу до кліматичної нейтральності у найбільш постраждалих регіонах” (вона розрахована до 2027 року).
Читайте також: "Дзвінкий сигнал" про зміну клімату на Харківщині зафіксували вчені
“Особливо важливо зосередитися на тих історичних місцях видобутку торфу, де відновлення болотних екосистем найбільше безпосередньо сприяло б будівництву Балтійської лінії оборони на східному кордоні”, – підкреслила пресслужба Міністерства оборони.
Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2025 в 11:38
