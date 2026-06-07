Сьогодні 7 червня 2026: який день в історії

7 червня рік тому РФ здійснила найбільш масовану повітряну атаку на Харків за весь час повномасштабного вторгнення. У 2000-му ООН визначила “Блакитну лінію” як кордон між Ізраїлем та Ліваном. У 1945-му всіх німців зобов’язали дивитися документальний фільм про те, що коїли нацисти в концтаборах. У 1929-му ратифікували угоду між Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI, згідно з якою створили державу Ватикан. У 1919-му почався Чортківський наступ Української галицької армії. У 1494-му перші колонізатори Америки – Іспанія та Португалія – уклали між собою Тордесільяський договір, яким розподілили “сфери впливу” в Західній півкулі.

Свята та пам’ятні дати 7 червня

Сьогодні в Україні – День працівників водного господарства, День меліоратора та День працівників місцевої промисловості. Їх відзначають у першу неділю червня.

Перша неділя червня у світі – це День очищення водойм, Міжнародний день людей, які пережили рак і Всесвітній день боротьби з хворобою Вернейля.

7 червня у світі – Всесвітній день безпеки харчових продуктів, Всесвітній день турботи та Міжнародний день спеціалістів у сфері постачання.

Також сьогодні: Міжнародний день обізнаності про синдром Туретта, День відеомагнітофона, День шоколадного морозива, День краудфандингу.

7 червня в історії

7 червня 1494 року перші колонізатори Америки – Іспанія та Португалія – уклали між собою Тордесільяський договір, яким розподілили “сфери впливу” в Західній півкулі. Докладніше.

7 червня 1919 року розпочалася наступальна операція Української галицької армії, відома як “Чортківська офензива”. Докладніше.

7 червня 1929 року ратифікували угоду, що була підписана Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI, згідно з якою створювали державу Ватикан. Докладніше.

7 червня 1945 року всім німцям, які жили у створених союзниками зонах окупації, наказали дивитися фільми про злочини нацистів у концтаборах. Докладніше.

7 червня 2000 року ООН визначила “Синю лінію” як кордон між Ізраїлем та Ліваном. Докладніше.

7 червня 2025 року РФ здійснила наймасовішу повітряну атаку на Харків за весь час повномасштабного вторгнення. Вночі місто атакували понад півсотні “шахедів”, також ворог застосував чотири КАБи та ракету. Вдень був ще один удар КАБами по Дитячій залізниці та Центральному парку. Внаслідок цього нападу терору загинули 11 людей.

Троє – у будинках, по яких припали удари. Дві жінки 59 та 86 років померли під завалами 9-поверхівки в Основ’янському районі. 32-річний чоловік загинув внаслідок “прильоту” БпЛА по приватному сектору в Київському районі.

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Ще шістьох людей кілька діб шукали під завалами на зруйнованому підприємстві в Київському районі Харкова. Дива не сталося – усі вони загинули.

Проте страшним нічним нальотом доба не завершилася. Вдень армія РФ скинула на Харків КАБи. Бомби влучили, зокрема, по території Дитячої залізниці. На місці загинула 34-річна в.о. начальника залізниці Ганна Деменкова, яку лише за два тижні до трагедії призначили на посаду. У лікарні помер її колега, 62-річний Володимир Ковтун, він уже вийшов на пенсію, але цього трагічного дня вирішив відвідати колишнє місце роботи.

Число поранених вимірювалося десятками людей.

“Це була наймасштабніша комбінована повітряна атака країни-агресора на наше місто від початку повномасштабного вторгнення. Така інтенсивність і безжальність ударів тієї ночі шокували навіть тих, хто протягом усієї війни залишався тут і, здавалося б, уже бачив усе”, – написав через кілька днів після цих подій мер Харкова Ігор Терехов.

Церковне свято 7 червня

7 червня вшановують пам’ять мученика Феодота Анкирського. Докладніше.

Народні прикмети

Гроза 7 червня – до холодних ночей найближчим часом.

Сильний вітер – до хорошого врожаю соняшника.

Якщо 7 червня йде дощ, то весь місяць буде дощовим.

Що не можна робити 7 червня

Не можна рвати рослини, на яких є залишки роси.

Не можна виносити сміття.

Не можна носити старий і темний одяг.

Не можна плювати на землю.

День не підходить для працевлаштування.