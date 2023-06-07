Сьогодні 7 червня: яке свято та день в історії

7 червня 1919 року почалася “Чортківська офензива” – наступальна операція УГА. А в 1945-му всіх німців зобов’язали дивитися документальний фільм про те, що коїли нацисти в концтаборах.

Свята та пам’ятні дати 7 червня

7 червня державні та професійні свята в Україні не відзначають.

Під егідою ООН відбуваються: День відеомагнітофона, День шоколадного морозива та День сонцезахисних окулярів.

7 червня в історії

7 червня 1919 року почалась наступальна операція Української галицької армії, відома як “Чортківська офензива”. У її рамках 25-тисячне українське військо протягом 20 днів змусило відступати 40-тисячну польську армію. При цьому УГА просунулася вперед на 150 км.

Війна між Західноукраїнською народною республікою та Польською державою точилася з 1918 року. У травні 1919-го поляки здійснили успішний наступ, проте не змогли повністю розгромити УГА. Вона відступила на південь Тернопільщини. Проте замість продовжити рух на Наддніпрянщину (як розраховували поляки) вирішила перейти в контрнаступ. Аргументами за такий варіант дій стало розпорошення польських військ та зниження їхньої активності. Тож 7 червня 1919 року УГА розпочала “Чортківську офензиву”. Спочатку – ударом на село Ягільницю. Уже 8 червня звільнений був важливий комунікаційний вузол – Чортків. Українські сили ринулися в пролом, який утворили в польській обороні. А поляки відступили на 120 кілометрів. Уже 14 червня УГА звільнила Тернопіль, а згодом відкинула поляків за Дністер. 21 червня були взяті Бережани, 22 – Золочів, 24 – Броди. Поляки навіть уже готували до оборони Львів. Туди прибув сам головнокомандувач польської армії Юзеф Пілсудський. Але через брак зброї та боєприпасів українське військо мусило зупинитися. Після цього, уже 28 червня, поляки перейшли в наступ, і галицьке військо відступило – спочатку до Збруча, а потім, 16 липня, – на територію Наддніпрянської України. Це стало завершенням Українсько-польської війни в Галичині.

7 червня 1929 року була ратифікована угода, підписана Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI, згідно з якою утворювалася держава Ватикан.

7 червня 1945 року всім німцям, які жили в утворених союзниками зонах окупації, наказали дивитися фільми про злочини нацистів у концтаборах. Реалізація такого рішення відбувалася наступним чином. Щоб отримати продуктові картки, кожен громадянин мав принести квиток із кінотеатру. Фільмом, який почали демонструвати німцям у примусовому порядку, була робота режисерів Сідні Бернстайна й Альфреда Хічкока – “Німецькі концентраційні табори”. Це були хроніки, зняті військовими операторами у звільнених концтаборах Майданек, Аушвіц (Польща), Берген-Бельзен, Бухенвальд і Дахау (Німеччина). Також із часом німцям почали призначати примусові роботи в колишніх концтаборах: чоловіки мали працювати сім днів, жінки – п’ять, допомагаючи в перепохованні в’язнів. Багато громадян нацистської держави, яка тільки-но капітулювала, зізнавалися, що не уявляли масштабів злочинів.

Церковне свято 7 червня

7 червня – Третє знайдення глави Йоана Предтечi. Також християни вшановують пам’ять священномученика Ферапонта, єпископа Кіпрського.

Третє знайдення глави Йоана Предтечі було близько 850 року. Під час заворушень у Константинополі у зв’язку із засланням святителя Йоана Золотоустого главу святого Йоана Предтечі віднесли до міста Емеса. А після набігів сарацин перенесли до Команів, і там під час іконоборчих гонінь заховали в землі. Коли іконопочитання було відновлено, патріарху Ігнатію під час нічної молитви явилося місце, де заховано главу святого. Про це патріарх повідомив імператора. Тоді той надіслав посольство до Команів, і главу втретє знайшли у вказаному патріархом місці. Далі її перенесли до Константинополя. А частина знаходиться на Афоні.

Священномученик Ферапонт, єпископ Кіпрський, був ченцем, а далі єпископом на Кіпрі. Під час гонінь Діоклетіана помер мученицькою смертю. Мощі священномученика спочатку перебували на Кіпрі та прославилися численними чудесами, а в 806 році були перенесені до Константинополя – до новозбудованого храму на честь священномученика Ферапонта.

Народні прикмети

Якщо горобина густо цвіте – до хорошого врожаю зерна, якщо ще не зацвіла – осінь буде пізньою.

Що не можна робити 7 червня

Не можна підмітати підлогу віником.

Не можна робити косметологічні процедури та користуватися косметикою.