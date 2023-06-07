Сегодня 7 июня: какой праздник и день в истории

7 июня 1919 года началось Чортковское наступление Украинской галицкой армии. А в 1945-м всех немцев обязали смотреть документальный фильм о том, что творили нацисты в концлагерях.

Праздники и памятные даты 7 июня

7 июня государственные и профессиональные праздники в Украине не отмечают.

Под эгидой ООН проходят: День видеомагнитофона, День шоколадного мороженого и День солнцезащитных очков.

7 июня в истории

7 июня 1919 года началась наступательная операция Украинской галицкой армии, известная как «Чортківська офензива». В ее рамках 25-тысячное украинское войско в течение 20 дней вынудило отступать 40-тысячную польскую армию. При этом УГА продвинулась вперед на 150 км.

Война между Западноукраинской народной республикой и Польским государством шла с 1918 года. В мае 1919-го поляки совершили успешное наступление, однако не смогли полностью разгромить УГА. Она отступила на юг Тернопольщины. Однако вместо того, чтобы продолжить движение на Надднепрянщину (как рассчитывали поляки), решила перейти в контрнаступление. Аргументами в пользу такого варианта действий стало распыление польских войск и снижение их активности. 7 июня 1919 года УГА начала «Чортківську офензиву». Сначала – ударом на село Ягельницу. Уже 8 июня освобожден был важный коммуникационный узел – Чортков. Украинские силы ринулись в брешь, которую пробили в польской обороне. А поляки отступили на 120 км. Уже 14 июня УГА освободила Тернополь, а впоследствии отбросила поляков за Днестр. 21 июня были взяты Бережаны, 22 – Золочев, 24 – Броды. Поляки даже готовили к обороне Львов. Туда прибыл сам главнокомандующий польской армией Юзеф Пилсудский. Но из-за нехватки оружия и боеприпасов украинское войско вынуждено было остановиться. После этого, уже 28 июня, поляки перешли в наступление, и галицкое войско отступило сначала к Збручу, а затем, 16 июля, на территорию Надднепрянщины. Это стало завершением украинско-польской войны в Галичине.

7 июня 1929 года было ратифицировано соглашение, подписанное Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI, согласно которому образовывалось государство Ватикан.

7 июня 1945 года всем немцам, жившим в созданных союзниками зонах оккупации, приказали смотреть фильмы о преступлениях нацистов в концлагерях. Реализация такого решения происходила следующим образом. Для получения продуктовых карт каждый гражданин должен был принести билет из кинотеатра. Фильмом, который начали демонстрировать немцам в принудительном порядке, была работа режиссеров Сидни Бернстайна и Альфреда Хичкока — «Немецкие концентрационные лагеря».

Это были хроники, снятые военными операторами в освобожденных концлагерях Майданек, Аушвиц (Польша), Берген-Бельзен, Бухенвальд и Дахау (Германия). Также со временем немцам стали назначать принудительные работы в бывших концлагерях: мужчины должны были работать семь дней, женщины – пять, помогая в перезахоронении заключенных. Многие граждане нацистского государства, которое только капитулировало, признавались, что не представляли масштабов преступлений.

Церковный праздник 7 июня

7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи. Также христиане чтят память священномученика Ферапонта, епископа Кипрского.

Третье обретение главы Иоанна Предтечи было около 850 года. Во время беспорядков в Константинополе в связи со ссылкой святителя Иоанна Златоуста главу святого Иоанна Предтечи отнесли в город Эмесу. А после набегов сарацин перенесли в Команы и там во время иконоборческих гонений спрятали в земле. Когда иконопочитание восстановили, патриарху Игнатию во время ночной молитвы явилось место, где скрыта глава святого. Об этом патриарх сообщил императору. Тогда тот послал посольство в Команы, и главу третий раз нашли в указанном патриархом месте. Далее ее перенесли в Константинополь. А часть находится на Афоне.

Священномученик Ферапонт, епископ Кипрский, был монахом, а далее — епископом на Кипре. Во время гонений Диоклетиана скончался мученической смертью. Мощи священномученика сначала находились на Кипре и прославились многочисленными чудесами, а в 806 году их перенесли в Константинополь – в новый храм в честь священномученика Ферапонта.

Народные приметы

Если рябина густо цветет – к хорошему урожаю зерна, если еще не зацвела – осень будет поздней.

Что нельзя делать 7 июня

Нельзя подметать пол веником.

Нельзя делать косметологические процедуры и пользоваться косметикой.