Сегодня 11 февраля: какой праздник и день в истории

11 февраля по церковному календарю – перенос мощей Игнатия Богоносца. В этот день образовано самое маленькое государство мира – Ватикан, а в Иране окончательно победила исламская революция.

Праздники и памятные даты 11 февраля

Государственные и профессиональные праздники Украины 11 февраля не отмечают.

Под эгидой ООН проходят Международный день женщин и девушек в науке и Всемирный день больных.

11 февраля в истории

11 февраля 1929 года было образовано самое маленькое государство мира – Ватикан.

Соглашение по его созданию подписали Бенито Муссолини, возглавлявший на тот момент правительство Италии, и Папа Римский Пий XI. Соглашение было ратифицировано 7 июня 1929 года. Сейчас Ватикан – независимая теократическая страна. Глава государства – Папа Римский. Причем ему принадлежит абсолютная власть – и законодательная, и исполнительная, и судебная. Все жители Ватикана после исполнения восьми лет приносят присягу Папе. Население Ватикана составляет около 800 человек, 450 из которых имеют духовный сан. Территория Ватикана – 0,44 км² в западной части Рима. Официальный язык – латинский. Однако используют его исключительно в официальных печатных документах и во время богослужений. Дипломатическую переписку ведут на французском, а в жизни жители Ватикана общаются на итальянском, испанском, английском, немецком или французском.

11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция в Крыму. На ней встретились руководители США, Великобритании и СССР – Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. А предметом обсуждения стали вопросы завершения Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. Среди обсуждаемых вопросов были и границы современной Украины. Подробнее – по ссылке.

11 февраля 1979 года в Иране окончательно победила исламская революция. Ее финальный этап начался 1 февраля – с возвращением в Иран аятоллы Хоймени. До этого революционные события продолжались уже больше года (начиная с 8 января 1978 года, когда в Куме особенно жестоко разогнали антиправительственную демонстрацию). В течение года представители духовенства организовывали демонстрации, а гвардия шаха их разгоняла. Постепенно революционеры перешли к тактике экономических стачек. В результате шах сбежал из страны, передав власть премьер-министру. Хоймени, вернувшись в Иран, сразу назначил переходное правительство, а 4 февраля сам назначил премьер-министра. Постепенно правоохранители начали переходить на сторону революционеров, однако столкновения в отдельных городах продолжались. Финалом революции стал захват протестующими полицейских участков и воинских частей и раздача оружия населению. После этого Высший военный совет страны 11 февраля объявил о своем нейтралитете. Это и считается завершением революции. После него состоялся референдум, в результате которого 1 апреля 1979 провозгласили Исламскую Республику Иран.

В конституции страны сейчас записано, что высшая власть в ней принадлежит духовенству, а гражданскую политическую власти осуществляют президент, меджлис и премьер. Сам Хоймени являлся Верховным лидером Ирана с 1979 по 1989 год.

11 февраля 1990 года из тюрьмы после 27-летнего заключения вышел легендарный Нельсон Мандела.

Мандела был выдающимся борцом с апартеидом в Южно-Африканской республике. Политика апартеида заключалась в расовой дискриминации и подавлении местного чернокожего населения и переселенцев из Азии. В течение 1948 – 1991 годов эта часть населения ЮАР даже не имела права голоса на выборах и была сведена к бесправному состоянию. Нельсон Мандела, являвшийся лидером Африканского Национального конгресса, участвовал в подпольной вооруженной борьбе против угнетателей. За это его осудили и заключили в тюрьму. Он провел 27 лет в камере на острове Роббен. Однако за это время его не только не забыли – он, наоборот, стал самой известной фигурой и национальным символом в борьбе с апартеидом. При этом постепенно Мандела стал сторонником мирного пути, а не вооруженной борьбы. После освобождения, которое стало возможным лишь после смены политического руководства ЮАР и перехода страны к более демократической форме правления, Мандела стал президентом республики. Он – первый темнокожий президент ЮАР и первый, кого избрали на полностью демократических, не сфальсифицированных выборах. Мандела получил более 250 почетных наград, включая Нобелевскую Премию мира. О своей жизни он написал автобиографическую книгу «Долгий путь к свободе».

11 февраля 1992 года — Республика Ботсвана признала независимость Украины.

Церковный праздник 11 февраля

11 февраля христиане отмечают перенос мощей cвященномученика Игнатия Богоносца.

Священномученик Игнатий погиб, брошенный по приказу императора Траяна на растерзание зверям. Это случилось в 107 году. Христиане собрали его кости и хранили в Риме. А в 108 году их перенесли в пригород города Антиохии. Второй перенос – в город Антиохию – осуществлен в 438 году. После взятия Антиохии персами мощи священномученика вернули в Рим, где положили в храме в честь папы Климента. Это вышло ориентировочно в 540 году (по другим источникам, в 637).

Народные приметы

Если 11 февраля сильный ветер, год будет дождливым.

Луна красного цвета – к сильным ветрам.

Что нельзя делать 11 февраля

Нельзя ссориться со своей второй половиной, потому что быстро помириться не удастся.

Женщинам не нужно заниматься тяжелым физическим трудом.