Сегодня 11 февраля: какой праздник и день в истории
11 февраля по церковному календарю – перенос мощей Игнатия Богоносца. В этот день образовано самое маленькое государство мира – Ватикан, а в Иране окончательно победила исламская революция.
Праздники и памятные даты 11 февраля
Государственные и профессиональные праздники Украины 11 февраля не отмечают.
Под эгидой ООН проходят Международный день женщин и девушек в науке и Всемирный день больных.
11 февраля в истории
11 февраля 1929 года было образовано самое маленькое государство мира – Ватикан.
Соглашение по его созданию подписали Бенито Муссолини, возглавлявший на тот момент правительство Италии, и Папа Римский Пий XI. Соглашение было ратифицировано 7 июня 1929 года. Сейчас Ватикан – независимая теократическая страна. Глава государства – Папа Римский. Причем ему принадлежит абсолютная власть – и законодательная, и исполнительная, и судебная. Все жители Ватикана после исполнения восьми лет приносят присягу Папе. Население Ватикана составляет около 800 человек, 450 из которых имеют духовный сан. Территория Ватикана – 0,44 км² в западной части Рима. Официальный язык – латинский. Однако используют его исключительно в официальных печатных документах и во время богослужений. Дипломатическую переписку ведут на французском, а в жизни жители Ватикана общаются на итальянском, испанском, английском, немецком или французском.
11 февраля 1945 года завершилась Ялтинская конференция в Крыму. На ней встретились руководители США, Великобритании и СССР – Франклин Рузвельт, Уинстон Черчилль и Иосиф Сталин. А предметом обсуждения стали вопросы завершения Второй мировой войны и послевоенного мироустройства. Среди обсуждаемых вопросов были и границы современной Украины. Подробнее – по ссылке.
11 февраля 1979 года в Иране окончательно победила исламская революция. Ее финальный этап начался 1 февраля – с возвращением в Иран аятоллы Хоймени. До этого революционные события продолжались уже больше года (начиная с 8 января 1978 года, когда в Куме особенно жестоко разогнали антиправительственную демонстрацию). В течение года представители духовенства организовывали демонстрации, а гвардия шаха их разгоняла. Постепенно революционеры перешли к тактике экономических стачек. В результате шах сбежал из страны, передав власть премьер-министру. Хоймени, вернувшись в Иран, сразу назначил переходное правительство, а 4 февраля сам назначил премьер-министра. Постепенно правоохранители начали переходить на сторону революционеров, однако столкновения в отдельных городах продолжались. Финалом революции стал захват протестующими полицейских участков и воинских частей и раздача оружия населению. После этого Высший военный совет страны 11 февраля объявил о своем нейтралитете. Это и считается завершением революции. После него состоялся референдум, в результате которого 1 апреля 1979 провозгласили Исламскую Республику Иран.
В конституции страны сейчас записано, что высшая власть в ней принадлежит духовенству, а гражданскую политическую власти осуществляют президент, меджлис и премьер. Сам Хоймени являлся Верховным лидером Ирана с 1979 по 1989 год.
11 февраля 1990 года из тюрьмы после 27-летнего заключения вышел легендарный Нельсон Мандела.
Мандела был выдающимся борцом с апартеидом в Южно-Африканской республике. Политика апартеида заключалась в расовой дискриминации и подавлении местного чернокожего населения и переселенцев из Азии. В течение 1948 – 1991 годов эта часть населения ЮАР даже не имела права голоса на выборах и была сведена к бесправному состоянию. Нельсон Мандела, являвшийся лидером Африканского Национального конгресса, участвовал в подпольной вооруженной борьбе против угнетателей. За это его осудили и заключили в тюрьму. Он провел 27 лет в камере на острове Роббен. Однако за это время его не только не забыли – он, наоборот, стал самой известной фигурой и национальным символом в борьбе с апартеидом. При этом постепенно Мандела стал сторонником мирного пути, а не вооруженной борьбы. После освобождения, которое стало возможным лишь после смены политического руководства ЮАР и перехода страны к более демократической форме правления, Мандела стал президентом республики. Он – первый темнокожий президент ЮАР и первый, кого избрали на полностью демократических, не сфальсифицированных выборах. Мандела получил более 250 почетных наград, включая Нобелевскую Премию мира. О своей жизни он написал автобиографическую книгу «Долгий путь к свободе».
11 февраля 1992 года — Республика Ботсвана признала независимость Украины.
Церковный праздник 11 февраля
11 февраля христиане отмечают перенос мощей cвященномученика Игнатия Богоносца.
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Священномученик Игнатий погиб, брошенный по приказу императора Траяна на растерзание зверям. Это случилось в 107 году. Христиане собрали его кости и хранили в Риме. А в 108 году их перенесли в пригород города Антиохии. Второй перенос – в город Антиохию – осуществлен в 438 году. После взятия Антиохии персами мощи священномученика вернули в Рим, где положили в храме в честь папы Климента. Это вышло ориентировочно в 540 году (по другим источникам, в 637).
Народные приметы
Если 11 февраля сильный ветер, год будет дождливым.
Луна красного цвета – к сильным ветрам.
Что нельзя делать 11 февраля
Нельзя ссориться со своей второй половиной, потому что быстро помириться не удастся.
Женщинам не нужно заниматься тяжелым физическим трудом.
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- • Дата публикации материала: 11 февраля 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 февраля по церковному календарю – перенос мощей Игнатия Богоносца. В этот день образовано самое маленькое государство мира – Ватикан, а в Иране окончательно победила исламская революция".