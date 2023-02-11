Сьогодні 11 лютого: яке свято та день в історії

11 лютого за церковним календарем – перенесення мощів Ігнатія Богоносця. Цього дня утворено найменшу державу світу – Ватикан, а в Ірані остаточно перемогла ісламська революція.

Свята та пам’ятні дати 11 лютого

Державні та професійні свята України 11 лютого не відзначають.

Під егідою ООН проходять Міжнародний день жінок та дівчат у науці та Всесвітній день хворих.

11 лютого в історії

11 лютого 1929 року було створено найменшу державу світу – Ватикан.

Угоду щодо його створення підписали Беніто Муссоліні, який очолював на той момент уряд Італії, та Папа Римський Пій XI. Угода була ратифікована 7 червня 1929 року. Нині Ватикан – незалежна теократична країна. Глава держави – Папа Римський. Причому йому належить абсолютна влада – і законодавча, і виконавча, і судова. Усі жителі Ватикану після виповнення восьми років приносять присягу Папі. Населення Ватикану становить близько 800 осіб, 450 з яких мають духовний сан. Територія Ватикану – 0,44 км в західній частині Риму. Офіційна мова – латинська. Проте використовують її виключно в офіційних друкованих документах та під час богослужінь. Дипломатичне листування ведуть французькою, а в житті жителі Ватикану спілкуються італійською, іспанською, англійською, німецькою або французькою.

11 лютого 1945 року завершилася Ялтинська конференція в Криму. На ній зустрілися керівники США, Великобританії та СРСР – Франклін Рузвельт, Вінстон Черчилль та Йосип Сталін. А предметом обговорення стали питання завершення Другої світової війни та післявоєнного світоустрою. Серед обговорюваних питань були й межі сучасної України. Докладніше – за посиланням.

11 лютого 1979 року в Ірані остаточно перемогла ісламська революція. Її фінальний етап розпочався 1 лютого – з поверненням до Ірану аятолли Хоймені. До цього революційні події тривали вже понад рік (починаючи з 8 січня 1978 року, коли в Кумі особливо жорстоко розігнали антиурядову демонстрацію). Упродовж року представники духовенства організовували демонстрації, а гвардія шаха їх розганяла. Поступово революціонери перейшли до тактики економічних страйків. У результаті шах втік із країни, передавши владу прем’єр-міністру. Хоймені, повернувшись до Ірану, одразу призначив перехідний уряд, а 4 лютого сам призначив прем’єр-міністра. Поступово правоохоронці почали переходити на бік революціонерів, проте зіткнення в окремих містах продовжувалися. Фіналом революції стало захоплення протестувальниками поліцейських дільниць та військових частин та роздача зброї населенню. Після цього Вища військова рада країни 11 лютого оголосила про свій нейтралітет. Це вважається завершенням революції. Після нього відбувся референдум, у результаті якого 1 квітня 1979 року проголосили Ісламську Республіку Іран.

У конституції країни зараз записано, що найвища влада в ній належить духовенству, а громадянську політичну владу здійснюють президент, меджліс та прем’єр. Сам Хоймені був Верховним лідером Ірану з 1979 до 1989 року.

11 лютого 1990 року з в’язниці після 27-річного ув’язнення вийшов легендарний Нельсон Мандела.

Мандела був видатним борцем з апартеїдом у Південно-Африканській республіці. Політика апартеїду полягала в расовій дискримінації та придушенні місцевого чорношкірого населення та переселенців з Азії. Протягом 1948 – 1991 років ця частина населення ПАР навіть не мала права голосу на виборах і була зведена до безправного стану. Нельсон Мандела, який був лідером Африканського Національного конгресу, брав участь у підпільній збройній боротьбі проти гнобителів. За це його засудили та ув’язнили. Він провів 27 років у камері на острові Роббен. Проте за цей час його не тільки не забули – він, навпаки, став найвідомішою фігурою та національним символом у боротьбі з апартеїдом. При цьому поступово Мандела став прихильником мирного шляху, а не збройної боротьби. Після звільнення, яке стало можливим лише після зміни політичного керівництва ПАР та переходу країни до більш демократичної форми правління, Мандела став президентом республіки. Він – перший темношкірий президент ПАР та перший, кого обрали на повністю демократичних, не сфальшованих виборах. Мандела отримав понад 250 почесних нагород, включаючи Нобелівську премію миру. Про своє життя він написав автобіографічну книгу “Довгий шлях до свободи”.

11 лютого 1992 року – Республіка Ботсвана визнала незалежність України.

Церковне свято 11 лютого

11 лютого християни відзначають перенесення мощів священномученика Ігнатія Богоносця.

Священномученик Ігнатій загинув, кинутий за наказом імператора Траяна на поталу звірам. Це сталося в 107 році. Християни зібрали його кістки та зберігали в Римі. А в 108 році їх перенесли до передмістя міста Антіохії. Друге перенесення – до міста Антіохії – здійснено у 438 році. Після взяття Антіохії персами мощі священномученика повернули до Риму, де поклали у храмі на честь папи Климента. Це відбулося орієнтовно 540 року (за іншими джерелами, 637).

Народні прикмети

Якщо 11 лютого сильний вітер, то рік буде дощовим.

Місяць червоного кольору – до сильних вітрів.

Що не можна робити 11 лютого

Не можна сваритися зі своєю другою половиною, бо швидко помиритись не вдасться.

Жінкам не потрібно займатися тяжкою фізичною працею.