Діогу Жота – гравець “Ліверпуля” загинув у ДТП в Іспанії

Смерть Діогу Жота (Diogo Jota) підтвердив голова Португальської федерації футболу Педру Проенса, повідомляє City Sports.

“Федерація футболу Португалії та весь португальський футбол повністю спустошені смертю Діогу Жота та Андре Сілва (брата Жота – 29-річного футболіста “Вердера” – Ред.) сьогодні вранці в Іспанії”, – цитує видання заяву Проенса.

Брати мандрували Іспанією. За попередньою інформацією, шина їхнього “Lamborghini” лопнула під час обгону на трасі A-52 неподалік міста Вальядолід. Автомобіль з’їхав з дороги, розбився, а потім спалахнув.

“До операційного відділу поліції Кастилія і Леон надійшло кілька дзвінків про дорожньо-транспортну пригоду на 65-му км автомагістралі A-52 в муніципалітеті Сернадилья, Самора. Повідомлялося, що автомобіль, що потрапив в аварію, загорівся”, – повідомили екстрені служби.

На місце виїхала швидка допомога та медперсонал із найближчого медичного центру, але їм залишилося лише констатувати смерть водія та пасажира автівки.

ЗМІ зазначають, що всього два тижні тому Жота одружився з Рутою Кардозою, з якою довго жив у цивільному шлюбі. У пари – троє дітей. А в нещодавньому інтерв’ю футболіст називав себе найщасливішою людиною у світі.

“Діого Жота був набагато більше, ніж просто дивовижним гравецем, який майже 50 разів виступав за національну збірну. Він був дивовижною людиною, яку поважали всі товариші по команді та суперники, людиною з заразливою радістю й авторитетом у суспільстві”, — сказав Педру Проенса.